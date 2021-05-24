Россия пообещала не бросить Беларусь в беде

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия всегда готова прийти на помощь "своему соседу и стратегическому союзнику".

Источник: интервью Лаврова "Аргументам и фактам"

Прямая речь: "Россия, разумеется, не оставит Белоруссию в беде. Всегда готовы прийти на помощь своему соседу и стратегическому союзнику. Ведь в основе наших отношений – братские, а зачастую и семейные узы, общая история и духовные ценности".

Детали: По мнению Лаврова, Запад усиливает давление на Беларусь. "Западники опустились до того, что запугивают белорусских госслужащих и сотрудников правоохранительных органов международным судебным преследованием. Одновременно продолжается масштабная медийная, политическая и финансовая поддержка белорусской эмигрантской оппозиции", - возмущается глава МИД РФ.

Также Лавров выразил обеспокоенность из-за призывов лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской к мобилизации протестов в стране в августе-сентябре 2021 года.

Также он прокомментировал заявления Лукашенко о якобы готовящемся в Беларуси вооруженном перевороте с участием американских спецслужб. По мнению Лаврова, это "вполне укладывается в линию Запада на вмешательство во внутренние дела постсоветских стран с задействованием всего арсенала методик "цветных революций". "Трудно представить, чтобы акции подобного масштаба организовывались без ведома американских спецслужб", - отметил он.

Глава МИД добавил, что ситуация ему напомнила "госпереворот на Украине в феврале 2014 года".

Предыстория:

17 апреля самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о подготовке на него и его сыновей покушения и причастности к этому спецслужб США. По его словам, людей, которые планировали покушение, задержали в Москве с помощью ФСБ. Он также считает, что к подготовке покушения причастно высшее политическое руководство США.

В ФСБ России заявили, что совместно с КГБ Беларуси задержали двух белорусских граждан, которые планировали на родине военный переворот с привлечением украинских националистов. Задержанными являются гражданин Беларуси Александр Федута и Юрий Зенкович, имеющий гражданство Беларуси и США. По данным ФСБ, они консультировались с представителями США и Польши.

По делу о госперевороте был задержан также глава партии БНФ Григорий Костусев.

18 апреля в КГБ Беларуси заявили, что задержанные по делу о попытке "государственного переворота" дают признательные показания.

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