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КМДА: З понад 70 обшуків 53 не стосуються роботи комунальників та департаментів

Понеділок, 24 травня 2021, 14:34

У Київській міській державній адміністрації повідомили, що з понад 70 обшуків, які провели силовики останнім часом, 53 не стосуються роботи комунальних підприємств та департаментів відомства.

Джерело: перший заступник мера Києва Микола Поворозник під час брифінгу щодо обшуків у структурах КМДА

Пряма мова Поворозника: "Загалом проведено понад 70 обшуків, з них 53 взагалі не стосуються роботи комунальних підприємств та департаментів КМДА.

Усі підпорядковані КМДА підприємства всебічно сприяють правоохоронцям у проведенні слідства. Якщо виявлене порушення у роботі комунальних підприємств та департаментів, то ми перші, хто зацікавлений у тому, щоб причетні до правопорушень особи понесли відповідальність".

Деталі: Поворозник наголошує, що ці обшуки – це не співпраця та пошук винних, а дестабілізація роботи підприємств міста та забезпечення життєдіяльності столиці.

За його словами, такі дії паралізують роботу міста та спрямовані на блокування добудови Подільсько-Воскресенського мостового переходу, будівництва метро на Виноградар, реконструкції колії швидкісного трамвая тощо.

Що було раніше: Голова Державної фіскальної служби Вадим Мельник повідомив, що його відомство знайшло докази, що з бюджету Києва сплатили низці компаній десятки мільйонів гривень за ремонти, яких вони не робили.

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Третя столична війна. Для чого Зеленський тисне на Кличка 

Передісторія:

  • 11 травня столичні прокурори заявили, що спільно з Державною фіскальною службою, Національною поліцією та Службою безпеки України проводять масштабну роботу з викриття корупційних схем заволодіння коштами столичного та державного бюджетів.
  • За два дні території міста Києва у службових приміщеннях комунальних підприємств, департаментів КМДА, в офісах підрядних структур, а також за місцем проживання фігурантів кримінальних проваджень провели понад 60 обшуків. За результатами проведених слідчих дій вручили повідомлення про підозру 11 особам.
  • 18 травня прокурор Києва Олег Кіпер заявив, що прокуратура Києва повідомила про підозру в розкраданні бюджетних коштів 9 колишнім і нинішнім працівникамкомунальних підприємств столиці. У справах, за якими вже висунуто підозри, завдані збитки бюджету перевищують 43 млн грн.

Роман Петренко, УП
Теми: КиївКМДАобшуки


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