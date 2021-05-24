КГГА: С более 70 обысков 53 не касаются работы коммунальщиков и департаментов
В Киевской городской государственной администрации сообщили, что из более 70 обысков, которые провели силовики в последнее время, 53 не касаются работы коммунальных предприятий и департаментов ведомства.
Источник: первый заместитель мэра Киева Николай Поворозник во время брифинга по обыскам в структурах КГГА
Прямая речь Поворозника: "В целом проведено более 70 обысков, из них 53 вообще не касаются работы коммунальных предприятий и департаментов КГГА.
Все подчинены КГГА предприятия всесторонне способствуют правоохранителям в проведении следствия. Если выявленное нарушение в работе коммунальных предприятий и департаментов, то мы первые, кто заинтересован в том, чтобы причастны к правонарушениям лица понесли ответственность".
Детали: Поворозник отмечает, что эти обыски - не сотрудничество и поиск виновных, а дестабилизация работы предприятий города и обеспечения жизнедеятельности столицы.
По его словам, такие действия парализуют работу города и направленные на блокирование достройки Подольско-Воскресенского мостового перехода, строительства метро на Виноградарь, реконструкции пути скоростного трамвая и тому подобное.
Что было раньше: Председатель Государственной фискальной службы Вадим Мельник сообщил, что его ведомство нашло доказательства, что из бюджета Киева уплатили ряду компаний десятки миллионов гривен на ремонты, которых они не совершали.
Читайте также: Виталий Кличко: Люди приходят, начинают рассказывать: "Виталий, давай, иди в президенты"
Третья столичная война. Для чего Зеленский давит на Кличко
Предыстория:
- 11 мая столичные прокуроры заявили, что совместно с Государственной фискальной службой, Национальной полицией и Службой безопасности Украины проводят масштабную работу по разоблачению коррупционных схем завладения средствами столичного и государственного бюджетов.
- За два дня на территории города Киева в служебных помещениях коммунальных предприятий, департаментов КГГА, в офисах подрядных структур, а также по месту жительства фигурантов уголовных производств провели более 60 обысков. По результатам проведенных следственных действий вручили уведомлениея о подозрении 11 лицам.
- 18 мая прокурор Киева Олег Кипер заявил, что прокуратура Киева сообщила о подозрении в хищении бюджетных средств 9 бывшим и нынешним работникам коммунальных предприятий столицы. В делах, по которым уже предъявлены подозрения, нанесенный ущерб бюджета превышают 43 млн грн.