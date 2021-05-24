Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

КГГА: С более 70 обысков 53 не касаются работы коммунальщиков и департаментов

Понедельник, 24 мая 2021, 14:34

В Киевской городской государственной администрации сообщили, что из более 70 обысков, которые провели силовики в последнее время, 53 не касаются работы коммунальных предприятий и департаментов ведомства.

Источник: первый заместитель мэра Киева Николай Поворозник во время брифинга по обыскам в структурах КГГА

Прямая речь Поворозника: "В целом проведено более 70 обысков, из них 53 вообще не касаются работы коммунальных предприятий и департаментов КГГА.

Все подчинены КГГА предприятия всесторонне способствуют правоохранителям в проведении следствия. Если выявленное нарушение в работе коммунальных предприятий и департаментов, то мы первые, кто заинтересован в том, чтобы причастны к правонарушениям лица понесли ответственность".

Детали: Поворозник отмечает, что эти обыски - не сотрудничество и поиск виновных, а дестабилизация работы предприятий города и обеспечения жизнедеятельности столицы.

По его словам, такие действия парализуют работу города и направленные на блокирование достройки Подольско-Воскресенского мостового перехода, строительства метро на Виноградарь, реконструкции пути скоростного трамвая и тому подобное.

Что было раньше: Председатель Государственной фискальной службы Вадим Мельник сообщил, что его ведомство нашло доказательства, что из бюджета Киева уплатили ряду компаний десятки миллионов гривен на ремонты, которых они не совершали.

Читайте также: Виталий Кличко: Люди приходят, начинают рассказывать: "Виталий, давай, иди в президенты"

Третья столичная война. Для чего Зеленский давит на Кличко 

Предыстория:

  • 11 мая столичные прокуроры заявили, что совместно с Государственной фискальной службой, Национальной полицией и Службой безопасности Украины проводят масштабную работу по разоблачению коррупционных схем завладения средствами столичного и государственного бюджетов.
  • За два дня на территории города Киева в служебных помещениях коммунальных предприятий, департаментов КГГА, в офисах подрядных структур, а также по месту жительства фигурантов уголовных производств провели более 60 обысков. По результатам проведенных следственных действий вручили уведомлениея о подозрении 11 лицам.
  • 18 мая прокурор Киева Олег Кипер заявил, что прокуратура Киева сообщила о подозрении в хищении бюджетных средств 9 бывшим и нынешним работникам коммунальных предприятий столицы. В делах, по которым уже предъявлены подозрения, нанесенный ущерб бюджета превышают 43 млн грн.

Роман Петренко, УП
Темы: КиевКГГАобыски


powered by lun.ua
Главное сегодня

спискиАудит госдач: кого может коснуться выселение

СМИ узнали, какие варианты наказаний ЕС рассматривает за действия Лукашенко с самолетом Ryanair

Глава Ryanair: Посадка в Минске - государственное похищения, на борту могли быть КГБисты

фотоСтали известны детали о девушке снятого с рейса Ryanair белорусского оппозиционера

В ОПУ сравнили посадку самолета Ryanair со "спецоперацией по вагнеровцам"

аудиоВ сети появился фрагмент разговора диспетчера аэропорта Минска с пилотом Ryanair

Все новости...
Киев
Аудит госдач: кого может коснуться выселение
Без(граничный) Киев
В Киев пришло метеорологическое лето
Последние новости
15:43
Первое государство ЕС запретило все авиарейсы, проходящие через Беларусь
15:41
8-летний мальчик, которого нашли в киевском метро, не ходит в школу – омбудсмен
15:19
Посол ЕС назвал 5 условий для успешного запуска рынка земли в Украине
15:18
Закон по "письмам счастья" для водителей вступил в силу
15:06
Шмыгаль: В Украине 9 недель улучшается ситуация с COVID
14:55
"Паспорта вакцинации" должны появиться в Украине с июля
14:38
"МАУ" запускает прямые рейсы из Киева на курорт в ОАЭ
14:38
Президенты стран Балтии призвали прекратить полеты над Беларусью и закрыть транзит
14:34
КГГА: С более 70 обысков 53 не касаются работы коммунальщиков и департаментов
14:27
спискиАудит госдач: кого может коснуться выселение
Все новости...