КГГА: С более 70 обысков 53 не касаются работы коммунальщиков и департаментов

В Киевской городской государственной администрации сообщили, что из более 70 обысков, которые провели силовики в последнее время, 53 не касаются работы коммунальных предприятий и департаментов ведомства.

Источник: первый заместитель мэра Киева Николай Поворозник во время брифинга по обыскам в структурах КГГА

Прямая речь Поворозника: "В целом проведено более 70 обысков, из них 53 вообще не касаются работы коммунальных предприятий и департаментов КГГА.

Все подчинены КГГА предприятия всесторонне способствуют правоохранителям в проведении следствия. Если выявленное нарушение в работе коммунальных предприятий и департаментов, то мы первые, кто заинтересован в том, чтобы причастны к правонарушениям лица понесли ответственность".

Детали: Поворозник отмечает, что эти обыски - не сотрудничество и поиск виновных, а дестабилизация работы предприятий города и обеспечения жизнедеятельности столицы.

По его словам, такие действия парализуют работу города и направленные на блокирование достройки Подольско-Воскресенского мостового перехода, строительства метро на Виноградарь, реконструкции пути скоростного трамвая и тому подобное.

Что было раньше: Председатель Государственной фискальной службы Вадим Мельник сообщил, что его ведомство нашло доказательства, что из бюджета Киева уплатили ряду компаний десятки миллионов гривен на ремонты, которых они не совершали.

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