Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

КГГА: С более 70 обысков 53 не касаются работы коммунальщиков и департаментов

Понедельник, 24 мая 2021, 14:34
КГГА: С более 70 обысков 53 не касаются работы коммунальщиков и департаментов

В Киевской городской государственной администрации сообщили, что из более 70 обысков, которые провели силовики в последнее время, 53 не касаются работы коммунальных предприятий и департаментов ведомства.

Источник: первый заместитель мэра Киева Николай Поворозник во время брифинга по обыскам в структурах КГГА

Прямая речь Поворозника: "В целом проведено более 70 обысков, из них 53 вообще не касаются работы коммунальных предприятий и департаментов КГГА.

Все подчинены КГГА предприятия всесторонне способствуют правоохранителям в проведении следствия. Если выявленное нарушение в работе коммунальных предприятий и департаментов, то мы первые, кто заинтересован в том, чтобы причастны к правонарушениям лица понесли ответственность".

Детали: Поворозник отмечает, что эти обыски - не сотрудничество и поиск виновных, а дестабилизация работы предприятий города и обеспечения жизнедеятельности столицы.

По его словам, такие действия парализуют работу города и направленные на блокирование достройки Подольско-Воскресенского мостового перехода, строительства метро на Виноградарь, реконструкции пути скоростного трамвая и тому подобное.

Что было раньше: Председатель Государственной фискальной службы Вадим Мельник сообщил, что его ведомство нашло доказательства, что из бюджета Киева уплатили ряду компаний десятки миллионов гривен на ремонты, которых они не совершали.

Читайте также: Виталий Кличко: Люди приходят, начинают рассказывать: "Виталий, давай, иди в президенты"

Третья столичная война. Для чего Зеленский давит на Кличко 

Предыстория:

  • 11 мая столичные прокуроры заявили, что совместно с Государственной фискальной службой, Национальной полицией и Службой безопасности Украины проводят масштабную работу по разоблачению коррупционных схем завладения средствами столичного и государственного бюджетов.
  • За два дня на территории города Киева в служебных помещениях коммунальных предприятий, департаментов КГГА, в офисах подрядных структур, а также по месту жительства фигурантов уголовных производств провели более 60 обысков. По результатам проведенных следственных действий вручили уведомлениея о подозрении 11 лицам.
  • 18 мая прокурор Киева Олег Кипер заявил, что прокуратура Киева сообщила о подозрении в хищении бюджетных средств 9 бывшим и нынешним работникам коммунальных предприятий столицы. В делах, по которым уже предъявлены подозрения, нанесенный ущерб бюджета превышают 43 млн грн.

Роман Петренко, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: КиевКГГАобыски
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан

Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник

Все новости...
Киев
В KLO показали момент возгорания на АЗС в Киеве, полиция рассказала подробности
Более 170 мирных жителей погибло в Киеве от российских атак – Кличко
В Киеве горела АЗС, есть пострадавшие
Последние новости
21:28
Прибыль украинских банков с начала года достигла более 130 миллиардов
21:25
США обвинили Иран в атаке на танкер в Индийском океане
20:59
Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками
20:59
фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану
20:42
Оккупанты теряют возле Авдеевки до 400 человек в день – Силы обороны
20:37
обновленоРоссияне запускали с Черного моря "Шахеды"
20:29
На Тернопольщине открыли движение по отремонтированному мосту на трассе международного значения
20:14
В Одесской области задержали "шутников", которые сняли работу ПВО в воскресенье
20:13
Зеленский после 5 сбитых самолетов за неделю: Каждый летчик РФ должен сделать выбор
19:56
инфографикаПредприниматели получили еще 3 миллиарда по программе кредитов под 5-7-9%
Все новости...
Реклама: