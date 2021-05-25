Касація в Італії: Марків бере участь у слідчих діях на Карачуні
Нацгвардієць Віталій Марків, якого в Італії засуджували до 24 років в’язниці у справі про вбивство італійського фотографа Андреа Роккеллі на Донбасі у 2014 році, готується до розгляду його справи у касаційній інстанції Рима і бере участь у слідчих діях на горі Карачун.
Джерело: директор Департаменту комунікації МВС Артем Шевченко Facebook
Пряма мова: "Військовослужбовець Національної гвардії Віталій Марків бере участь у додаткових слідчих діях Національної поліції на території телевежі на горі Карачун над містом Слов’янськ для підготовки захисту у касаційній інстанції Риму справи про загибель під час бойових дій італійського фоторепортера Андреа Роккеллі і російського перекладача Миронова".
Деталі: Шевченко уточнив, що все відбувається у таку саму пору року і такі самі дні, як і 7 років тому.
Правоохоронці з’ясовують, де ніс службу Марків, який був його сектор спостереження, чи міг він побачити загиблих на більш ніж 1700 метрів "у зеленці" тощо?
Передісторія:
- 30 червня 2017 року в Італії затримали старшого сержанта, командира відділення батальйону ім. Кульчицького (в/ч 3066) НГУ Віталія Марківа за підозрою у причетності до загибелі фоторепортера, громадянина Італії Андреа Рокеллі у м. Слов'янськ у травні 2014 року.
- Суд італійського міста Павія визнав Марківа винним і засудив його до 24 років ув'язнення.
- Ввечері 3 листопада 2020 року Міланський апеляційний суд виніс виправдувальний вирок у справі українського нацгвардійця Віталія Марківа, повністю виправдавши його.
- У листопаді 2020 року нацгвардієць Віталій Марків, звільнений з італійської в’язниці, вийшов на волю.
- У березні Марків заявив, що йому відомо про касаційну скаргу на рішення суду в Італії щодо його виправдання.