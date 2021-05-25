Касація в Італії: Марків бере участь у слідчих діях на Карачуні

Нацгвардієць Віталій Марків, якого в Італії засуджували до 24 років в’язниці у справі про вбивство італійського фотографа Андреа Роккеллі на Донбасі у 2014 році, готується до розгляду його справи у касаційній інстанції Рима і бере участь у слідчих діях на горі Карачун.

Джерело: директор Департаменту комунікації МВС Артем Шевченко Facebook

Пряма мова: "Військовослужбовець Національної гвардії Віталій Марків бере участь у додаткових слідчих діях Національної поліції на території телевежі на горі Карачун над містом Слов’янськ для підготовки захисту у касаційній інстанції Риму справи про загибель під час бойових дій італійського фоторепортера Андреа Роккеллі і російського перекладача Миронова".

Фото з Facebook Шевченка

Деталі: Шевченко уточнив, що все відбувається у таку саму пору року і такі самі дні, як і 7 років тому.

Фото з Facebook Шевченка

Правоохоронці з’ясовують, де ніс службу Марків, який був його сектор спостереження, чи міг він побачити загиблих на більш ніж 1700 метрів "у зеленці" тощо?

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