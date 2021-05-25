Кассация в Италии: Маркив участвует в следственных действиях на Карачуне

Нацгвардеец Виталий Маркив, которого в Италии приговаривали к 24 годам тюрьмы по делу об убийстве итальянского фотографа Андреа Роккелли на Донбассе в 2014 году, готовится к рассмотрению его дела в кассационной инстанции Рима и участвует в следственных действиях на горе Карачун.

Источник: директор Департамента коммуникации МВД Артем Шевченко Facebook

Прямая речь: "Военнослужащий Национальной гвардии Виталий Маркив участвует в дополнительных следственных действиях Национальной полиции на территории телебашни на горе Карачун над городом Славянск для подготовки защиты в кассационной инстанции Рима дела о гибели во время боевых действий итальянского фоторепортера Андреа Роккелли и российского переводчика Миронова".

Фото с Facebook Шевченко

Детали: Шевченко уточнил, что все происходит в такое же время года и в такие же дни, как и 7 лет назад.

Фото с Facebook Шевченко

Правоохранители выясняют, где нес службу Маркив, каким был его сектор наблюдения, мог ли он увидеть погибших на более чем 1700 метров "в зеленке" и т.д.?

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