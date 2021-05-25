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Кассация в Италии: Маркив участвует в следственных действиях на Карачуне

Вторник, 25 мая 2021, 14:36
Кассация в Италии: Маркив участвует в следственных действиях на Карачуне
ФОТО С FACEBOOK ШЕВЧЕНКО

Нацгвардеец Виталий Маркив, которого в Италии приговаривали к 24 годам тюрьмы по делу об убийстве итальянского фотографа Андреа Роккелли на Донбассе в 2014 году, готовится к рассмотрению его дела в кассационной инстанции Рима и участвует в следственных действиях на горе Карачун.

Источник: директор Департамента коммуникации МВД Артем Шевченко Facebook

Прямая речь: "Военнослужащий Национальной гвардии Виталий Маркив участвует в дополнительных следственных действиях Национальной полиции на территории телебашни на горе Карачун над городом Славянск для подготовки защиты в кассационной инстанции Рима дела о гибели во время боевых действий итальянского фоторепортера Андреа Роккелли и российского переводчика Миронова".

 
Фото с Facebook Шевченко

Детали: Шевченко уточнил, что все происходит в такое же время года и в такие же дни, как и 7 лет назад. 

 
Фото с Facebook Шевченко

Правоохранители выясняют, где нес службу Маркив, каким был его сектор наблюдения, мог ли он увидеть погибших на более чем 1700 метров "в зеленке" и т.д.?

Предыстория:

  • 30 июня 2017 года в Италии задержали старшего сержанта, командира отделения батальона им. Кульчицкого (в/ч 3066) НГУ Виталия Маркива по подозрению в причастности к гибели фоторепортера гражданина Италии Андреа Рокелли в г. Славянск в мае 2014 года.
  • Суд итальянского города Павия признал Маркива виновным и приговорил его к 24 годам тюрьмы.
  • Вечером 3 ноября 2020 года Миланский апелляционный суд вынес оправдательный приговор по делу украинского нацгвардейца Виталия Маркива, полностью оправдав его.
  • В ноябре 2020 года нацгвардеец Виталий Маркив, освобожденный из итальянской тюрьмы, вышел на свободу.
  • В марте Маркив заявил, что ему известно о кассационной жалобе на решение суда в Италии по его оправданию.

Украинская правда
Темы: ИталияНацгвардияДонбасс
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