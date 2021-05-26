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Санкції РНБО вже вплинули на майже 30 кримінальних "авторитетів" – ДСР

Середа, 26 травня 2021, 15:32

Через санкції Ради нацбезпеки й оборони 27 кримінальним "авторитетам" скасували дозвільні документи на проживання в Україні, з них десятьох вже примусово повернули в країни їхнього походження.

Джерело: Департамент стратегічних розслідувань Нацполіції

Дослівно: "Вже 27 "кримінальним авторитетам" із санкційного списку РНБО анульовані дозвільні документи на проживання в Україні. 10 примусово повернули в країни їх походження із забороною в’їзду на територію держави. Серед них - уродженці Грузії та Вірменії, які підтримували зв’язки з представниками криміналітету не лише в країнах свого походження, а й у різних регіонах України.

У переліку 17 "авторитетів", яким скасували посвідки та інші дозвільні документи на проживання в Україні – кілька так званих "смотрящих" та уродженці різних країн. Усі вони підозрювані у кримінальних провадженнях, більшість із яких знаходиться у місцях позбавлення волі. Кожен із них буде відповідати за свої "вчинки" та нести відповідальність відповідно до українського законодавства. Їм інкримінують вчинення низки тяжких злочинів: встановлення та поширення злочинного впливу, створення злочинних організацій, розбої, викрадення людей, вимагання коштів тощо".

 

Що передувало: 14 травня стало відомо, що Рада національної безпеки та оборони запроваджує спеціальні санкції до осіб, які мають статус "вор в законі".

21 травня президент Володимир Зеленський підписав указ про введення в дію рішення Ради національної безпеки і оборони від 14 травня щодо застосування персональних санкцій проти 674 людей та 138 компаній.

25 травня поліцейські викрили одразу трьох кримінальних "авторитетів": двоє із них – із санкційного списку Ради Нацбезпеки й оборони.

Українська правда
Теми: РНБОполіціякримінал


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