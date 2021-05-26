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Санкции СНБО уже повлияли на почти 30 уголовных "авторитетов" – ДСР

Среда, 26 мая 2021, 15:32

Из-за санкций Совета нацбезопасности и обороны 27 уголовным "авторитетам" отменили разрешительные документы на проживание в Украине, из них десять уже принудительно вернули в страны их происхождения.

Источник: Департамент стратегических росследований Нацполиции

Дословно: "Уже 27 "криминальным авторитетам" с санкционного списка СНБО аннулированы разрешительные документы на проживание в Украине. 10 принудительно вернули в страны их происхождения с запретом въезда на территорию государства. Среди них - уроженцы Грузии и Армении, которые поддерживали связи с представителями криминалитета не только в странах своего происхождения, но и в разных регионах Украины.

В списке 17 "авторитетов", которым отменили вида и другие разрешительные документы на проживание в Украине - несколько так называемых "смотрящих" и уроженцы разных стран. Все они подозреваемые в уголовных процессах, большинство из которых находится в местах лишения свободы. Каждый из них будет отвечать за свои "дела" и нести ответственность в соответствии с украинским законодательством. Им инкриминируют совершение ряда тяжких преступлений: установка и распространение преступного влияния, создание преступных организаций, разбои, похищения людей, вымогательства средств и т.д.".

 

Что предшествовало: 14 мая стало известно, что Совет национальной безопасности и обороны вводит специальные санкции к лицам, которые имеют статус "вор в законе".

21 мая президент Владимир Зеленский подписал указ о введении в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 14 мая о применении персональных санкций против 674 человек и 138 компаний.

Украинская правда
Темы: СНБОполициякриминал


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