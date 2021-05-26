Підліток наклав на себе руки через справу про мітинги в Білорусі – правозахисники

Правозахисний центр "Весна" повідомляє, що в Мінську 17-річний Дмитро Стаховський, фігурант кримінальної справи за участь в "масових заворушеннях" 9-11 серпня 2020 року, покінчив життя самогубством, стрибнувши з 16-поверхової будівлі.

Джерело: "Весна"

Деталі: Хлопець перед цим написав передсмертний пост "ВКонтакте", в якому пояснює свій вчинок кримінальним переслідуванням через участь в мітингах і звинувачує слідчий комітет.

"Весна" повідомляє, що Дмитро був сиротою, жив у гуртожитку. Саме співробітники цього гуртожитку вказали на хлопця як на учасника акцій протесту, після чого він став фігурантом кримінальної справи. Вдень 25 травня він був на допиті у цій справі.

Дослівно: "Виною став слідчий комітет. Вже не секрет, що у мене була кримінальна стаття 293 ч.2. Коротко, за мітинги. Якби на мене не продовжували морально тиснути, думаю, я б не наважився на такий жахливий вчинок як суїцид. Але мої сили закінчувалися. І як ви можете бачити, я не впорався".

Нагадаємо:

23 травня за вказівкою Олександра Лукашенка Білорусь підняла винищувач, щоби посадити у Мінську літак Ryanair Афіни – Вільнюс, на якому перебував колишній редактор опозиційного телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Протасевича та його дівчину затримали.

У разі висунення звинувачень у тероризмі Протасевичу в Білорусі може загрожувати смертна кара.

Читайте також: Тероризм від Лукашенка: чим загрожує диктатору Ryanair-конфлікт із Заходом