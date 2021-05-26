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Подросток покончил с собой из-за дела о митингах в Беларуси – правозащитники

Среда, 26 мая 2021, 16:40
Подросток покончил с собой из-за дела о митингах в Беларуси – правозащитники

Правозащитный центр "Весна" сообщает, что в Минске 17-летний Дмитрий Стаховский, фигурант уголовного дела за участие в "массовых беспорядках" 9-11 августа 2020 года, покончил жизнь самоубийством, прыгнув с 16-этажного здания.

Источник: "Весна"

Детали: Парень перед этим написал предсмертный пост "ВКонтакте", в котором объясняет свой поступок уголовным преследованием из-за участия в митингах и обвиняет следственный комитет.

"Весна" сообщает, что Дмитрий был сиротой, жил в общежитии. Именно сотрудники этого общежития указали на парня как на участника акций протеста, после чего он стал фигурантом уголовного дела. Днем 25 мая он был на допросе по этому делу.

Дословно: "Вина тому, стал следственный комитет. Уже не секрет, что у меня была уголовная статья 293 ч.2. В кратце, за митинги. Если бы на меня не продолжали морально давить, думаю, я бы не решился на такой ужасный поступок как суицид. Но мои силы были на исходе. И как вы можете видеть, я не справился".

Предыстория:

  • 23 мая по указанию Александра ЛукашенкоБеларусь подняла истребитель, чтобы посадить в Минске самолет Ryanair Афины – Вильнюс, на котором находился  бывший редактор оппозиционного телеграмм-канала NEXTA Роман Протасевич. Протасевича и его девушку задержали.
  • В случае выдвижения обвинения в терроризме Протасевичу в Беларуси может грозить смертная казнь.

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Украинская правда

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Темы: БеларусьмитингиЛукашенко
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