Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Подросток покончил с собой из-за дела о митингах в Беларуси – правозащитники

Среда, 26 мая 2021, 16:40

Правозащитный центр "Весна" сообщает, что в Минске 17-летний Дмитрий Стаховский, фигурант уголовного дела за участие в "массовых беспорядках" 9-11 августа 2020 года, покончил жизнь самоубийством, прыгнув с 16-этажного здания.

Источник: "Весна"

Детали: Парень перед этим написал предсмертный пост "ВКонтакте", в котором объясняет свой поступок уголовным преследованием из-за участия в митингах и обвиняет следственный комитет.

"Весна" сообщает, что Дмитрий был сиротой, жил в общежитии. Именно сотрудники этого общежития указали на парня как на участника акций протеста, после чего он стал фигурантом уголовного дела. Днем 25 мая он был на допросе по этому делу.

Дословно: "Вина тому, стал следственный комитет. Уже не секрет, что у меня была уголовная статья 293 ч.2. В кратце, за митинги. Если бы на меня не продолжали морально давить, думаю, я бы не решился на такой ужасный поступок как суицид. Но мои силы были на исходе. И как вы можете видеть, я не справился".

Предыстория:

  • 23 мая по указанию Александра ЛукашенкоБеларусь подняла истребитель, чтобы посадить в Минске самолет Ryanair Афины – Вильнюс, на котором находился  бывший редактор оппозиционного телеграмм-канала NEXTA Роман Протасевич. Протасевича и его девушку задержали.
  • В случае выдвижения обвинения в терроризме Протасевичу в Беларуси может грозить смертная казнь.

Читайте такжеТерроризм от Лукашенко: чем грозит диктатору Ryanair-конфликт с Западом

Украинская правда
Темы: БеларусьмитингиЛукашенко


powered by lun.ua
Главное сегодня

видеоНовым владельцем "Украинской правды" стал Томаш Фиала

Кабмин утвердил санкции против 11 российских актеров

Протасевич работал журналистом на Донбассе – Белецкий

В Киеве подорожает проезд, но не до 20-25 гривен – Кличко

фото, видеоУбийство известного историка: в Николаеве задержали подозреваемого

Регулятор заборонив імпорт електроенергії з Білорусі та РФ до жовтня

Все новости...
Беларусь
Агентство ЕС рекомендовало всем авиакомпаниям избегать Беларуси по соображениям безопасности
Лукашенко: России не нужна боль с включением Беларуси в свой состав
Украина поможет гражданам, которые лечатся в Беларуси, вернуться домой
Последние новости
16:56
Из сектора Газа вернули более сотни украинцев – Кулеба
16:52
фотоРезервисты учились защищать государственную границу
16:49
Глава Госкосмоса: Доходы аграриев вырастут на $2,5 млрд благодаря спутниковым технологиям
16:40
Подросток покончил с собой из-за дела о митингах в Беларуси – правозащитники
16:33
Франция введет самоизоляцию для путешественников из Великобритании
16:18
Харьковский пограничник взял взятку за снятие запрета на въезд в Украину – прокуратура
16:17
Агентство ЕС рекомендовало всем авиакомпаниям избегать Беларуси по соображениям безопасности
16:15
Арахамия возглавил набсовет Офиса по привлечению инвестиций UkraineInvest
16:14
Лукашенко: России не нужна боль с включением Беларуси в свой состав
15:53
Премьер обещает, что во 2 квартале Украина выйдет на устойчивое восстановление экономики
Все новости...