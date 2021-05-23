Протасевич перед затриманням казав, що на нього чекає смертна кара - ЗМІ

За словами пасажира посадженого в Мінську рейсу Афіни-Вільнюс, перед затриманням білоруський опозиціонер Роман Протасевич сказав, що в Білорусі на нього чекає смертна кара.

Джерело: пасажир у коментарі Delfi.lt

Деталі: Один з пасажирів літака, який перебував поруч із Протасевичем, розповів виданню, що той запанікував, коли стало відомо про посадку в Мінську.

За його словами, інформація про конфлікт на борту літака не відповідає дійсності.

Пряма мова: "Коли хлопець дізнався, що ми йдемо на посадку, він засмутився. Нас всіх вивели з літака, собаки обнюхали наші речі. Цього хлопця відвели вбік, його речі викинули на злітно-посадкову смугу. Ми запитали його, що сталося. Він сказав, хто він, і додав: "На мене тут чекає смертна кара". Він був уже спокійнішим, але тремтів. Поруч із ним весь час стояв офіцер, і незабаром офіцери його вивели".

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🔴Minsk Havalimanı'na acil iniş yapan Ryanair uçağı. Uçak Litvanya hava sahasına girmeye birkaç km kala Belarus MiG-29'ları uçağa önleme yaparak Minsk'e acil iniş yapmasına zorlayıp, uçaktaki muhalif medyalardan Nexta'nın kurucularından Protaseviç'i tutukladı. pic.twitter.com/OkEYeCp1H3 — Momchil Ilker Ivanov (@momchil_ivanov1) May 23, 2021

Довідка: Як пише "Новая газета", СК Білорусі ще в лютому направляв документи на екстрадицію з Польщі Протасевича, який входить до переліку фізичних осіб, причетних до терористичної діяльності через роботу в якості редактора телеграм-каналів Nexta і Nexta Life. У вересні минулого року Протасевич оголосив, що йде з проєкту.

СК Білорусі також звинуватив Протасевича в організації масових заворушень у країні, оголосив його в розшук і заочно арештував.

Проти Протасевича також порушено кримінальну справу про вчинення "умисних дій, спрямованих на порушення соціальної ворожнечі за ознакою професійної приналежності" проти "представників влади і правоохоронців" за допомогою телеграм-каналу.

Смертна кара в Білорусі – виняткова міра покарання, що застосовується судами країни за деякі особливо тяжкі злочини. Може бути призначена чоловікам, які вчинили злочин після настання 18-річного віку і які не досягли до моменту винесення вироку 65 років, проводиться шляхом розстрілу.

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