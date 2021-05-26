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Байден поручил разведке удвоить усилия в расследовании происхождения COVID

Среда, 26 мая 2021, 20:44

Президент США Джо Байден просит разведку удвоить усилия в расследовании касательно происхождения COVID-19 и ждет через 90 дней окончательный отчет по этому вопросу.

Источник: заявление Байдена

Прямая речь: "Я попросил разведку удвоить свои усилия по сбору и анализу информации, которая может приблизить нас к окончательным выводам, и сообщить о них через 90 дней".

Детали: Байден также попросил, чтобы усилия разведки включила работу национальных лабораторий и других правительственных агентств. Разведка также должна сообщить Конгресс о своей работе.

Президент США напомнил, что еще в 2020 году он призвал Центр контроля и профилактики заболеваний США получить доступ в Китай, чтобы узнать больше о вирусе и понять, как с ним бороться.

В то же время, отчет разведки, полученный в мае, не дает окончательного ответа на вопрос о происхождении коронавируса, хотя речь идет о двух наиболее вероятных сценариях.

Что предшествовало: Три исследователя из Китайского института вирусологии в Ухане в ноябре 2019 года настолько заболели, что обратились за помощью в больницу, согласно ранее не разглашаемому отчету разведки США.

Напомним: Первым официально подтвержденным случаем COVID-19 был человек, заболевший в Китае 2 декабря 2019 года.

31 декабря 2019 года китайские власти уведомили Всемирную организацию здравоохранения о случаях пневмонии, вызванной неизвестным возбудителем. 3 января 2020 года китайские службы сообщили ВОЗ о 44 случаях пневмонии в городе Ухань провинции Хубэй.

Власти Китая отказывались предоставлять экспертам ВОЗ, работавшим в Ухане в начале 2021 года, первичную информацию о ранних случаях заражения коронавирусом SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-19.

Эксперты считают, что власти Китая слишком поздно сообщили миру об угрозе и преуменьшали масштабы эпидемии.

Итальянский Национальный институт рака в Милане заявлял, что коронавирус циркулировал в Италии с сентября 2019 года и мог распространиться за пределы Китая раньше, чем считалось.

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Темы: коронавирусБайден


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