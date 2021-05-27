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Фіскали обшукують ще одне комунальне підприємство Києва

Четвер, 27 травня 2021, 17:26

Співробітники податкової проводять обшуки в офісному приміщенні КП "Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва".

Джерело: Державна фіскальна служба

Деталі: Обшуки стосуються справи щодо умисного ухилення від сплати 9 млн гривень податків під час будівництва Подільського мостового переходу через Дніпро.

 

За матеріалами слідства, одне із товариств, яке займалося будівництвом, на замовлення комунального підприємства, "відображало в податковій звітності підрядні роботи від низки підприємств з ознаками транзитності та фіктивності".

Обшуки проводять, щоб отримати фінансові документи та відомості про правопорушення за ч. 3 ст. 212 ККУ.

 

Передісторія:

  • Із 11 травня столичні прокурори спільно з Державною фіскальною службою, Національною поліцією та Службою безпеки України проводять масштабну роботу з викриття корупційних схем заволодіння коштами столичного та державного бюджетів.
  • 12 травня в офісі КП "Спецжитлофонд" та в приміщеннях підрядних організацій проходили обшуки.
  • Станом на 13 травня на території міста Києва у службових приміщеннях комунальних підприємств, департаментів КМДА, в офісах підрядних структур, а також за місцем проживання фігурантів кримінальних проваджень проведено більше 60 обшуків. За результатами проведених слідчих дій вручено повідомлення про підозру 11 особам.
  • Мер Києва Віталій Кличко вважає масові обшуки на комунальних підприємствах столиці, що відбуваються протягом останніх днів, спецоперацією проти нього особисто.

Українська правда
Теми: Фіскальна службаобшукиКиївподатки
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