Фіскали обшукують ще одне комунальне підприємство Києва
Четвер, 27 травня 2021, 17:26
Співробітники податкової проводять обшуки в офісному приміщенні КП "Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва".
Джерело: Державна фіскальна служба
Деталі: Обшуки стосуються справи щодо умисного ухилення від сплати 9 млн гривень податків під час будівництва Подільського мостового переходу через Дніпро.
За матеріалами слідства, одне із товариств, яке займалося будівництвом, на замовлення комунального підприємства, "відображало в податковій звітності підрядні роботи від низки підприємств з ознаками транзитності та фіктивності".
Обшуки проводять, щоб отримати фінансові документи та відомості про правопорушення за ч. 3 ст. 212 ККУ.
Передісторія:
- Із 11 травня столичні прокурори спільно з Державною фіскальною службою, Національною поліцією та Службою безпеки України проводять масштабну роботу з викриття корупційних схем заволодіння коштами столичного та державного бюджетів.
- 12 травня в офісі КП "Спецжитлофонд" та в приміщеннях підрядних організацій проходили обшуки.
- Станом на 13 травня на території міста Києва у службових приміщеннях комунальних підприємств, департаментів КМДА, в офісах підрядних структур, а також за місцем проживання фігурантів кримінальних проваджень проведено більше 60 обшуків. За результатами проведених слідчих дій вручено повідомлення про підозру 11 особам.
- Мер Києва Віталій Кличко вважає масові обшуки на комунальних підприємствах столиці, що відбуваються протягом останніх днів, спецоперацією проти нього особисто.
Українська правда