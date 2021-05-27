Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Фіскали обшукують ще одне комунальне підприємство Києва

Четвер, 27 травня 2021, 17:26
Фіскали обшукують ще одне комунальне підприємство Києва

Співробітники податкової проводять обшуки в офісному приміщенні КП "Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва".

Джерело: Державна фіскальна служба

Деталі: Обшуки стосуються справи щодо умисного ухилення від сплати 9 млн гривень податків під час будівництва Подільського мостового переходу через Дніпро.

 

За матеріалами слідства, одне із товариств, яке займалося будівництвом, на замовлення комунального підприємства, "відображало в податковій звітності підрядні роботи від низки підприємств з ознаками транзитності та фіктивності".

Обшуки проводять, щоб отримати фінансові документи та відомості про правопорушення за ч. 3 ст. 212 ККУ.

 

Передісторія:

  • Із 11 травня столичні прокурори спільно з Державною фіскальною службою, Національною поліцією та Службою безпеки України проводять масштабну роботу з викриття корупційних схем заволодіння коштами столичного та державного бюджетів.
  • 12 травня в офісі КП "Спецжитлофонд" та в приміщеннях підрядних організацій проходили обшуки.
  • Станом на 13 травня на території міста Києва у службових приміщеннях комунальних підприємств, департаментів КМДА, в офісах підрядних структур, а також за місцем проживання фігурантів кримінальних проваджень проведено більше 60 обшуків. За результатами проведених слідчих дій вручено повідомлення про підозру 11 особам.
  • Мер Києва Віталій Кличко вважає масові обшуки на комунальних підприємствах столиці, що відбуваються протягом останніх днів, спецоперацією проти нього особисто.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: Фіскальна службаобшукиКиївподатки
Головне сьогодні

ОновлюєтьсяВ Україні кілька груп російських ударних дронів, тривога у Києві – Повітряні сили

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

ОновленоОкупанти заявили про масовану атаку безпілотників на Крим

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Усі новини...
Фіскальна служба
Більшість українців довіряють підприємцям і проти надмірного контролю фіскалів – опитування
Насірову та його раднику оголосили підозру: отримали 722 млн грн неправомірної вигоди
Податкову міліцію ліквідовано, Фіскальна служба – у процесі
Останні новини
00:31
У Міноборони спростили списання аптечок: тепер військовий може попросити нову
23:52
Ізраїльські військові повідомили, що помилково вбили трьох заручників
23:35
ОновлюєтьсяВ Україні кілька груп російських ударних дронів, тривога у Києві – Повітряні сили
23:03
Економічні новини 15 грудня: транш від Світового банку, "Київстар" відновив мобільний інтернет
22:59
СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів
22:47
документЗаступник голови Нацполіції Тишлек повернувся до роботи після службового розслідування
22:12
Україна з наступного тижня починає роботу з ЄС для підготовки переговорів – Стефанішина
21:45
ОновленоОкупанти заявили про масовану атаку безпілотників на Крим
21:35
Cruise скорочує четверту частину персоналу після інциденту з безпілотним автомобілем
21:29
Генштаб: ЗСУ знищили 2 склади окупантів, найбільше зіткнень на Авдіївському напрямку
Усі новини...