Фіскали обшукують ще одне комунальне підприємство Києва

Співробітники податкової проводять обшуки в офісному приміщенні КП "Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва".

Джерело: Державна фіскальна служба

Деталі: Обшуки стосуються справи щодо умисного ухилення від сплати 9 млн гривень податків під час будівництва Подільського мостового переходу через Дніпро.

За матеріалами слідства, одне із товариств, яке займалося будівництвом, на замовлення комунального підприємства, "відображало в податковій звітності підрядні роботи від низки підприємств з ознаками транзитності та фіктивності".

Обшуки проводять, щоб отримати фінансові документи та відомості про правопорушення за ч. 3 ст. 212 ККУ.

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