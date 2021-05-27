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Фискалы обыскивают еще одно коммунальное предприятие Киева

Четверг, 27 мая 2021, 17:26
Фискалы обыскивают еще одно коммунальное предприятие Киева

Сотрудники налоговой проводят обыски в офисном помещении КП "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений г. Киева".

Источник: Государственная фискальная служба

Детали: Обыски касаются дела относительно умышленного уклонения от уплаты 9 млн гривен налогов при строительстве Подольского мостового перехода через Днепр.

 

По материалам следствия, одно из обществ, которое занималось строительством, по заказу коммунального предприятия, "отражало в налоговой отчетности подрядные работы от ряда предприятий с признаками транзитности и фиктивности".

Обыски проводят, чтобы получить финансовые документы и сведения о правонарушении по ч.3 ст. 212 УК.

 

Предыстория:

  • С 11 мая столичные прокуроры совместно с Государственной фискальной службой, Национальной полицией и Службой безопасности Украины проводили масштабную работу по разоблачению коррупционных схем завладения средствами столичного и государственного бюджетов.
  • 12 мая в офисе КП "Спецжитлофонд" и в помещениях подрядных организаций проходили обыски.
  • По состоянию на 13 мая на территории города Киева в служебных помещениях коммунальных предприятий, департаментов КГГА, в офисах подрядных структур, а также по месту жительства фигурантов уголовных производств проведено более 60 обысков. По результатам проведенных следственных действий вручено уведомление о подозрении 11 лицам.
  • Мэр Киева Виталий Кличко считает массовые обыски на коммунальных предприятиях столицы, происходящие в последние дни, спецоперацией против него лично.

Украинская правда

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Темы: Фискальная службаобыскиКиевналоги
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