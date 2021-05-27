Фискалы обыскивают еще одно коммунальное предприятие Киева

Сотрудники налоговой проводят обыски в офисном помещении КП "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений г. Киева".

Источник: Государственная фискальная служба

Детали: Обыски касаются дела относительно умышленного уклонения от уплаты 9 млн гривен налогов при строительстве Подольского мостового перехода через Днепр.

По материалам следствия, одно из обществ, которое занималось строительством, по заказу коммунального предприятия, "отражало в налоговой отчетности подрядные работы от ряда предприятий с признаками транзитности и фиктивности".

Обыски проводят, чтобы получить финансовые документы и сведения о правонарушении по ч.3 ст. 212 УК.

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