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Представники фарми та невідомі: Степанов затвердив наглядову раду для "Медзакупівель" 

П'ятниця, 30 квітня 2021, 23:17
Представники фарми та невідомі: Степанов затвердив наглядову раду для Медзакупівель 

Переможцями конкурсу до наглядової ради державного підприємства "Медичні закупівлі" стали власник фармацевтичної компанії, колишній кандидат на посаду голови Державної регуляторної служби, керівниця департаменту фармацевтичної компанії та двоє невідомих людей. 

Джерело: наказ МОЗ №848

Деталі: Зокрема, до складу ради потрапили:

  • Романьок Микола Михайлович – власник компанії "Архімед Медікал", яка займається оптовою торгівлею фармацевтичними виробами. У реєстрах можна знайти інформацію, що компанія судилась із громадської організацією щодо поширення недостовірної інформації про махінації в тендерах. Суд відмовив у задоволенні позову. 
  • Філінюк Олена Миколаївна – керівниця комерційного департаменту ПрАТ "Фармацевтична компанія Дарниця";
  • Мечинський Олексій Борисович – у 2020 році намагався зайняти посаду голови Державної регуляторної служби. Тоді ж і подавав декларацію, активи в якій, згідно з даними порталу "Bihus.декларації", у більше ніж в в 10 разів перевищують доходи. 

Окрім того, членами наглядової ради стали Кульчинський Антон Петрович та Сакун Олексій Анатолійович. Про них у відкритих джерелах інформація відсутня. 

Від держави до складу увійдуть Комаріда Олександр, генеральний директор Директорату фармацевтичного забезпечення МОЗ та Цвігун Віталій, радник Міністра патронатної служби Міністерства молоді та спорту України.

До повноважень наглядової ради, серед іншого, входить звільнення та призначення керівника "Медзакупівель".

Нагадаємо:

  • Тривалий час між міністром охорони здоров’я Максимом Степановим та керівництвом ДП "Медичні закупівлі" відбувались публічні конфлікти. Стосувались вони, серед іншого, закупівель вакцин проти коронавірусу. Міністр називав роботу ДП неефективною, там відповідали, що міністерство затягувало погодження необхідних документів. 
  • Завершилось все тим, що Степанов змінив компанію, яка займається закупівлею вакцин проти коронавірусу.

Ольга Гетьманець, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: Степановмедицина
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