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В ОП назвали "фантазіями" текст законопроєкту про олігархів, опублікований в ЗМІ

Четвер, 27 травня 2021, 20:34
В ОП назвали фантазіями текст законопроєкту про олігархів, опублікований в ЗМІ
ФОТОКОЛАЖ 24 КАНАЛУ

В Офісі президента заявили, що опублікований редакцією ZN.UA зміст законопроєкту про олігархів не відповідає тексту, який підготували в ОП. 

Джерело: коментар радника голови ОП Михайла Подоляка, наданий в Офісі президента

Пряма мова Подоляка: "Законодавча робота – це процес, у якого є свої етапи. Початок цього процесу – реєстрація відповідного законопроекту в парламенті або хоча б його офіційна презентація. Це точно не відбувається в формі публікації чиїхось фантазій про можливий законопроєкт або у формі "зливу" в якийсь із засобів масової інформації якихось ніким не підтверджених і взагалі не зрозумілих варіантів. Те, що опубліковано сьогодні в ЗМІ, не є текстом підготовленого законопроекту".

Деталі: Радник Єрмака наголошує, що фінальний варіант документу може змінитись після всіх етапів законодавчої роботи. 

"Саме тому зараз немає сенсу говорити про те, яким буде цей закон", – вважає Подоляк. 

Проте він запевняє, що наразі існує необхідність в такому законі, а раціональні пропозиції до ініціативи будуть розглянуті в рамках парламентських процедур. Радник голови ОП нагадав слова президента, що є принциповим, щоб деструктивний вплив олігархів на державу закінчився вже в цьому році.  

Що передувало: Редакція ZN.UA ознайомилася із текстом проєкту закону "Про олігархів" і дійшла висновку, що з ним не все гаразд.

Передісторія:

  • У середині квітня президент Володимир Зеленський анонсував законопроєкт про олігархів
  • Пізніше Зеленський заявив, що закон про олігархів міститиме норму про заборону таємних зустрічей олігархів із представниками держави. 
  • Перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук повідомляв, що в анонсованому законопроєкті буде сім критеріїв, за якими визначатимуть, хто є олігархом.

Українська правда

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Теми: олігархиОфіс президента
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