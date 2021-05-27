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В ОП назвали "фантазиями" текст законопроекта об олигархах, опубликованный в СМИ

Четверг, 27 мая 2021, 20:34
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В Офисе президента заявили, что опубликованое редакцией ZN.UA содержание законопроекта об олигархах не соответствует тексту, который подготовили в ОП.

Источник: комментарий советника председателя ОП Михаила Подоляка, предоставленный в Офисе президента

Прямая речь Подоляка: Законодательная работа – это процесс, у которого есть свои этапы. Начало этого процесса – регистрация соответствующего законопроекта в парламенте или хотя бы его официальная презентация. Это точно не происходит в форме публикации чьих-то фантазий о возможном законопроекте или в форме "слива" в какое-то из средств массовой информации каких-то никем не подтвержденных и вообще не понятных вариантов. То, что опубликовано сегодня в СМИ, не является текстом подготовленного законопроекта".

Детали: Советник Ермака отмечает, что финальный вариант документа может измениться после всех этапов законодательной работы.

"Поэтому сейчас нельзя говорить безоговорочно о том, каким будет закон о деолигархизации", – считает Подоляк.

Однако он уверяет, что сейчас существует необходимость в таком законе, а рациональные предложения к инициативе будут рассмотрены в рамках парламентских процедур. Советник председателя ОП напомнил слова президента, что принципиально, чтобы деструктивное влияние олигархов на государство закончился уже в этом году.

Что предшествовало: Редакция ZN.UA ознакомилась с текстом проекта закона "Об олигархах" и пришла к выводу, что с ним не все в порядке.

Предыстория:

  • 15 апреля президент Владимир Зеленский предложил СНБО и Офису президента вместе с Антимонопольным комитетом разработать законопроект о статусе олигарха.
  • Первый зампредседателя Верховной Рады Руслан Стефанчук сообщал, что в анонсированном законопроекте будет семь критериев, по которым будут определять, кто является олигархом.
  • Позже Зеленский заявил, что закон об олигархах будет содержать норму о запрете тайных встреч олигархов с представителями государства.

Украинская правда
Темы: олигархиОфис президента


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