Глави МЗС країн ЄС розглянуть участь у саміті "Кримської платформи" – Боррель

Високий представник ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки заявив, що глави МЗС країн ЄС погодились розглянути участь у саміті "Кримської платформи" цього літа.

Про це він заявив після неформальної зустрічі глав МЗС країн ЄС у Лісабоні, повідомляє "Європейська правда".

За його словами, глави МЗС країн-членів Євросоюзу обговорили неурегульовані конфлікти у сусідніх східних країнах.

"Ми повинні стати більш ефективними для захисту стабільності в нашому регіоні, яка має прямі наслідки для нас, європейців", - сказав Боррель.

"Ми погодилися бути більш помітними і розглянути участь у міжнародній Кримській платформі цього літа у Києві, про участь у які вже оголосив президент Європейської ради" - додав він.

"Кримську платформу" ініціювали як міжнародний координаційний механізм для повернення питання Криму до порядку денного, захисту прав людини у Криму та сприяння деокупації півострова.

Як повідомлялося, низка країн вже підтвердили участь у саміті "Кримської платформи" на рівні найвищих представників держав, але на даному етапі з ініціативи МЗС України вирішило не називати ці країни.