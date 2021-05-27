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Главы МИД стран ЕС рассмотрят участие в саммите "Крымской платформы" – Боррель

Четверг, 27 мая 2021, 21:01

Высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель заявил, что главы МИД стран ЕС согласились рассмотреть участие в саммите "Крымской платформы" этим летом.

Об этом он заявил после неформальной встречи глав МИД стран ЕС в Лиссабоне, сообщает "Европейская правда".

По его словам, главы МИД стран-членов Евросоюза обсудили неурегулированные конфликты в соседних восточных странах.

"Мы должны стать более эффективными для защиты стабильности в нашем регионе, которая имеет прямых последствия для нас, европейцев", - сказал Боррель.

"Мы согласились быть более заметными и рассмотреть участие в международной Крымской платформе этим летом в Киеве, об участии уже объявил президент Европейского совета", – сказал он.

"Крымскую платформу" инициировали как международный координационный механизм для возвращения вопрос Крыма в повестку дня, защиты прав человека в Крыму и содействие деоккупации полуострова.

Как сообщалось, ряд стран уже подтвердили участие в саммите "Крымской платформы" на уровне высших представителей государств, но на данном этапе по инициативе МИД Украины решил не называть эти страны.

Темы: Крымская платформаЕС
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