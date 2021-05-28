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Facebook не буде видаляти твердження про штучне походження COVID

П'ятниця, 28 травня 2021, 10:00
Facebook не буде видаляти твердження про штучне походження COVID

Компанія Facebook заявила, що більше не буде видаляти з соцмережі твердження про те, що COVID-19 створений людиною чи вироблений штучно, поки йдуть розслідування.

Джерело: "Associated Press"

Пряма мова віце-президента Facebook Гая Розена: "Ми продовжуємо працювати з фахівцями в галузі охорони здоров'я, щоб іти в ногу з мінливим характером пандемії, і регулярно оновлюємо нашу політику в міру появи нових фактів і тенденцій".

Деталі: "У світлі триваючих розслідувань походження COVID-19 і консультацій із експертами у сфері охорони здоров'я" Facebook вирішив не видаляти припущення про можливе лабораторне походження коронавірусу SARS CoV 2.

Це відбулося незабаром після того, як президент США Джо Байден попросив розвідку подвоїти зусилля з пошуку джерела COVID-19, включаючи можливість, що слід може привести до китайської лабораторії.

Facebook зазвичай не забороняє дезінформацію повністю на своїй платформі, а додає перевірку фактів, але два винятки були пов'язані з виборами президента США і COVID-19.

У лютому експерти місії ВООЗ, які прибули в Китай визначити походження COVID-19, виключили версію походження вірусу з лабораторії Уханю (Китай).

Тоді ж Facebook заборонив писати пости, в яких ідеться про те, що коронавірус був створений в лабораторії, а також про неефективність або шкоду вакцин проти нього.

У травні у ЗМІ з'явилися дані звіту розвідки США про те, що в листопаді 2019 року відразу троє дослідників з Китайського інституту вірусології в Ухані серйозно захворіли і звернулися в лікарню. Це було до офіційного визнання епідемії.

Теми: facebookсоцмережікоронавірусCovid-2019
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