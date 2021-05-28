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Facebook не будет удалять  утверждения об искусственном происхождении COVID

Пятница, 28 мая 2021, 10:00

Компания Facebook заявила, что больше не будет удалять из соцсети утверждения о том, что COVID-19 создан человеком или произведен искусственно, пока идут расследования.

Источник: "Associated Press"

Прямая речь вице-президента Facebook Гая Розена: "Мы продолжаем работать со специалистами в области здравоохранения, чтобы идти в ногу с меняющимся характером пандемии, и регулярно обновляем нашу политику по мере появления новых фактов и тенденций".

Детали: "В свете продолжающихся расследований происхождения COVID-19 и консультаций с экспертами в области общественного здравоохранения" Facebook решил не удалять предположения о возможном лабораторном происхождении коронавируса SARS CoV 2.

Это произошло вскоре после того, как президент США Джо Байден попросил разведку удвоить усилия по поиску источника COVID-19, включая возможность, что след может привести к китайской лаборатории.

Facebook обычно не запрещает дезинформацию полностью на своей платформе, а добавляет проверку фактов, но два исключения были связаны с выборами президента США и COVID-19.

В феврале эксперты миссии ВОЗ, которые прибыли в Китай определить происхождение COVID-19, исключили версию происхождения вируса из лаборатории Уханя (Китай).

Тогда же Facebook запретил писать посты, в которых говорится о том, что коронавирус был создан в лаборатории, а также о неэффективности или вреде вакцин против него.

В мае в СМИ появились данные отчета разведки США о том, что в ноябре 2019 года сразу три исследователя из Китайского института вирусологии в Ухане серьезно заболели и обратились в больницу. Это было до официального признания эпидемии.

Темы: facebookсоцсетикоронавирусCovid-2019


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