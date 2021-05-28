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Влада Ірану залякувала сім'ї жертв збитого літака МАУ – правозахисники

П'ятниця, 28 травня 2021, 12:40
Фото ua.news

Іранська влада переслідувала і залякувала родичів загиблих в авіакатастрофі літака МАУ, який збили 8 січня 2020 року поблизу Тегерану.

Джерело: Громадське радіо з посиланням на звіт міжнародної правозахисної організації Human Rights Watch

Деталі: Повідомляється, що з жовтня 2020 року по січень 2021 року правозахисники поговорили з 31 родичем та знайомим загиблих, і 16 із них заявили, що співробітники іранських спецслужб погрозами змушували їх не спілкуватися з іноземними журналістами.

Також спецслужби стежили за тими, хто відвідував місця поховань жертв авіакатастрофи, а потім цих людей затримували і залякували. Щонайменше одну людину катували, а трьом – погрожували "наслідками", якщо ті не видалять пости про іранський уряд в соцмережах.  

Деякі з опитаних заявили, що іранська влада не повернула цінності загиблих, такі як телефони та ювелірні вироби.

Також 21 людина заявила, що влада намагалася перешкодити проведенню поминальних і похоронних служб – на церемонії приходили офіцери у штатському і військові.

Сім’ям загиблих місцева влада наполегливо пропонувала поховати жертв рейсу на спеціально відведених для них ділянках кладовищ. Їм пояснювали, що ці місця призначені для тих, "хто пожертвував своїм життям, захищаючи великі цілі ісламу та ісламської революції і її досягнень".

Коли ж сім’ї відмовилися, то щонайменше у 6 випадках влада ще раз намагалася змусити їх прийняти місце поховання.

Також повідомляється, що в деяких випадках влада все ж позначила могили загиблих статусом "мученика".

Правозахисники вважають: так влада намагається "задобрити" людей, щоб вони не виходили на протести і не вимагали притягнення Ірану до відповідальності за збиття літака.

За минулий рік іранські суди засудили до тюремного ув’язнення щонайменше 20 людей, які брали участь в акціях протесту, які спалахнули після збиття літака.

Правозахисники закликали звільнити цих людей.

Передісторія:

Теми: катастрофа МАУ в ІраніІран


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