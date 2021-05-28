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Власти Ирана запугивала семьи жертв сбитого самолета МАУ – правозащитники

Пятница, 28 мая 2021, 12:40
Фото ua.news

Иранские власти преследовали и запугивали родственников погибших в авиакатастрофе самолета МАУ, который сбили 8 января 2020 года вблизи Тегерана.

Источник: Общественное радио со ссылкой на отчет международной правозащитной организации Human Rights Watch

Детали: Сообщается, что с октября 2020 года по январь 2021 правозащитники поговорили с 31 родственником и знакомым погибших, и 16 из них заявили, что сотрудники иранских спецслужб угрозами заставляли их не общаться с иностранными журналистами.

Также спецслужбы следили за теми, кто посещал места захоронений жертв авиакатастрофы, а потом этих людей задерживали и запугивали. По меньшей мере одного человека пытали, а трем – угрожали "последствиями", если те не удалят посты об иранском правительстве в соцсетях.

Некоторые из опрошенных заявили, что иранские власти не вернули ценности погибших, такие как телефоны и ювелирные изделия.

Также 21 человек заявил, что власти пытались помешать проведению поминальных и похоронных служб – на церемонии приходили офицеры в штатском и военные.

Семьям погибших местные власти настойчиво предлагали похоронить жертв рейса на специально отведенных для них участках кладбищ. Им объясняли, что эти места предназначены для тех, "кто пожертвовал своей жизнью, защищая большие цели ислама и исламской революции и ее достижений".

Когда же семьи отказались, то как минимум в 6 случаях власть еще раз пыталась заставить их принять место захоронения.

Также сообщается, что в некоторых случаях власти все же обозначили могилы погибших статусом "мученика".

Правозащитники считают так власть пытается "задобрить" людей, чтобы они не выходили на протесты и не требовали привлечения Ирана к ответственности за сбивание самолета.

За прошлый год иранские суды приговорили к тюремному заключению по меньшей мере 20 человек, участвовавших в акциях протеста, которые вспыхнули после сбивания самолета.

Правозащитники призвали освободить этих людей.

Предыстория:

  • В апреле Иран признал, что военные изначально знали, что это они сбили самолет МАУ, но требовали скрывать этот факт.
  • Самолет рейса PS 752 Тегеран-Киев был сбит иранскими военными в ночь на 8 января 2020 года вскоре после взлета.
  • На борту находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли.

Темы: катастрофа МАУ в ИранеИран


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