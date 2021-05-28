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Лукашенко збирається вакцинувати українців: готує намети зі "Спутником"

П'ятниця, 28 травня 2021, 13:26

Самопроголошений "президент" Білорусі Олександр Лукашенко обіцяє розставити на кордоні з Україною і Євросоюзом намети, в яких буду вакцинувати від коронавірусу російським препаратом "Спутник V" всіх бажаючих іноземців.

Джерело: заява Лукашенка на засіданні з головами урядів країн СНД, яку передає TUT.BY

Пряма мова: "Хоч їхні уряди поводяться непристойно щодо Білорусі, але ви бачите, який попит на "Спутник V" в західних державах, і до нас дуже багато людей всіляко намагаються пробратися. Люди просять: допоможіть! Ми домовилися з президентом Росії про те, що Білорусь відкриє кілька переходів на кордоні, облаштує там відповідні намети, якщо потрібно. У нас вистачає на кордоні цих пунктів, щоб прийняти охочих людей з території Польщі, Литви та інших держав. І особливо України".

Деталі: Лукашенко заявив, що там "наші люди живуть, на одній мові розмовляємо", тому необхідно надати їм допомогу в вакцинації. "Ми зараз опрацьовуємо це питання, враховуючи, що у нас немає  "сказу" щодо самої пандемії і вакцинації населення", - зазначив він.

Лукашенко подякував Росії за надану вакцину. За його словами, Білорусь "успішно виробляє півмільйона вакцин в місяць", завдяки чому "ми за рік успішно вирішимо всі свої проблеми".

Він також нагадав, що Білорусь має свою вакцину. "Ми хочемо свою вакцину пристосувати до того штаму коронавируса, який буде в майбутньому році. Якщо у нас все вийде, вважайте, це буде наша спільна вакцина", - запевнив Лукашенко.

Теми: ЛукашенковакцинаціяСпутник VУкраїнакоронавірус


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