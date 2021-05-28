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Лукашенко собирается вакцинировать украинцев: готовит палатки со "Спутником"

Пятница, 28 мая 2021, 13:26

Самопровозглашенный "президент" Беларуси Александр Лукашенко обещает расставить на границе с Украиной и Евросоюзом палатки, в которых буду вакцинировать от коронавируса российским препаратом "Спутник V" всех желающих иностранцев.

Источник: заявление Лукашенко на заседании с главами правительств стран СНГ, которое передает TUT.BY

Прямая речь: "Хоть их правительства ведут себя неприлично в отношении Беларуси, но вы видите, какой спрос на "Спутник V" в западных государствах, и к нам очень много людей всячески пытаются пробраться. Люди просят: помогите! Мы договорились с президентом России о том, что Беларусь откроет несколько переходов на границе, обустроит там соответствующие палатки, если нужно. У нас хватает на границе этих пунктов, чтобы принять желающих людей с территории Польши, Литвы и других государств. И особенно Украины".

Детали: Лукашенко заявил, что там "наши люди живут, на одном языке разговариваем", поэтому необходимо оказать им помощь в вакцинировании. "Мы сейчас прорабатываем этот вопрос, учитывая, что у нас нет "бешенства" в отношении самой пандемии и вакцинации населения", – отметил он.

Лукашенко поблагодарил Россию за предоставленную вакцину. По его словам, Беларусь "успешно производит полмиллиона вакцин в месяц", благодаря чему "мы за год успешно решим все свои проблемы".

Он также напомнил, что Беларусь имеет свою вакцину. "Мы хотим свою вакцину приспособить к тому штамму коронавируса, который будет в будущем году. Если у нас все получится, считайте, это будет наша общая вакцина", – заверил Лукашенко.

Темы: ЛукашенковакцинацияСпутник VУкраинакоронавирус


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