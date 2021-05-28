В Одесі будуть вакцинувати на стадіоні юракадемії

Одеса разом зі Львовом та Києвом пілотуватиме проєкт центрів масової вакцинації проти COVID-19.

Джерело: Одеський обласний центр громадського здоров'я

Деталі: В неділю 30 травня перший в Одесі вакцинальний центр відкриється на стадіоні Національного університету "Одеська юридична академія" (Фонтанська дорога, 23-а).

Роботу центру в неділю забезпечуватимуть медики одеського ЦПМСД №3.

Щеплення вакциною Coronavac отримуватимуть люди віком 60 років і старше, зареєстровані в листі очікування на порталі або в додатку "Дія". Всі вони попередньо отримають дзвінок із пункту щеплення та будуть запрошені на вакцинацію на конкретний час, наголошують у ЦГЗ.

Центр вакцинації працюватиме з 9.00 до 17.00.

Вказано, що очікувана кількість щеплень за день – 250-300.

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