В Одесі будуть вакцинувати на стадіоні юракадемії
Одеса разом зі Львовом та Києвом пілотуватиме проєкт центрів масової вакцинації проти COVID-19.
Джерело: Одеський обласний центр громадського здоров'я
Деталі: В неділю 30 травня перший в Одесі вакцинальний центр відкриється на стадіоні Національного університету "Одеська юридична академія" (Фонтанська дорога, 23-а).
Роботу центру в неділю забезпечуватимуть медики одеського ЦПМСД №3.
Щеплення вакциною Coronavac отримуватимуть люди віком 60 років і старше, зареєстровані в листі очікування на порталі або в додатку "Дія". Всі вони попередньо отримають дзвінок із пункту щеплення та будуть запрошені на вакцинацію на конкретний час, наголошують у ЦГЗ.
Центр вакцинації працюватиме з 9.00 до 17.00.
Вказано, що очікувана кількість щеплень за день – 250-300.
Передісторія:
- У травні стало відомо, що ті, хто записався у чергу на вакцинацію від коронавірусу через додаток "Дія", зможуть отимувати щеплення у вихідні дні.
- З 29 травня у Києві на базі Міжнародного виставкового центру вакцинуватимуть людей, які стали в лист очікування в "Дії".
- У Львові щеплення робитимуть на стадіоні "Арена-Львів".