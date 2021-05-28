В Одессе будут вакцинировать на стадионе юракадемии
Одесса вместе с Львовом и Киевом будет пилотировать проект центров массовой вакцинации против COVID-19.
Источник: Одесский областной центр общественного здоровья
Детали: В воскресенье 30 мая первый в Одессе вакцинации центр откроется на стадионе Национального университета "Одесская юридическая академия" (Фонтанская дорога, 23-а).
Работу центра в воскресенье будут обеспечивать медики одесского ЦПМСП №3.
Прививки вакциной Coronavac получать люди в возрасте 60 лет и старше, зарегистрированные в листе ожидания на портале или в приложении "Дія". Все они предварительно получат звонок из пункта прививки и будут приглашены на вакцинацию на конкретное время, отмечают в ЦОС.
Центр вакцинации будет работать с 9.00 до 17.00.
Указано, что ожидаемое количество прививок за день - 250-300.
Предыстория:
- В мае стало известно, что те, кто записался в очередь на вакцинацию от коронавируса через приложение "Дия", смогут прививаться в выходные дни.
- С 29 мая в Киеве на базе Международного выставочного центра будут вакцинировать людей, которые стали в лист ожидания в системе "Дія".
- Во Львове прививки будут делать на стадионе "Арена-Львов".