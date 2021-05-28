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В Одессе будут вакцинировать на стадионе юракадемии

Пятница, 28 мая 2021, 14:34
В Одессе будут вакцинировать на стадионе юракадемии

Одесса вместе с Львовом и Киевом будет пилотировать проект центров массовой вакцинации против COVID-19.

Источник: Одесский областной центр общественного здоровья

Детали: В воскресенье 30 мая первый в Одессе вакцинации центр откроется на стадионе Национального университета "Одесская юридическая академия" (Фонтанская дорога, 23-а).

Работу центра в воскресенье будут обеспечивать медики одесского ЦПМСП №3.

Прививки вакциной Coronavac получать люди в возрасте 60 лет и старше, зарегистрированные в листе ожидания на портале или в приложении "Дія". Все они предварительно получат звонок из пункта прививки и будут приглашены на вакцинацию на конкретное время, отмечают в ЦОС.

Центр вакцинации будет работать с 9.00 до 17.00.

Указано, что ожидаемое количество прививок за день - 250-300.

Предыстория:

Украинская правда
Темы: вакцинацияОдесса
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