Путін обговорив стратегію захисту РФ через загрози навколо країни

Президент Росії Володимир Путін обговорив з членами ради безпеки РФ Стратегію національної безпеки країни з урахуванням загроз навколо.

Джерело: російське видання ТАСС

Пряма мова: "В якості основного питання у нас на порядку денному - Стратегія національної безпеки Російської Федерації.

Подивимося, що в цій сфері нового, як яким чином нам потрібно реагувати на загрози, які навколо нашої країни складаються, маючи на увазі актуальний порядок денний".

Передісторія:

23 травня за вказівкою Олександра Лукашенка Білорусь підняла винищувач, щоби посадити у Мінську літак Ryanair Афіни – Вільнюс, на якому перебував колишній редактор опозиційного телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Протасевича та його дівчину затримали.

24 травня лідери держав та урядів Євросоюзу доручили союзним органам схвалити новий пакет секторальних економічних санкцій проти Білорусі і заборонити білоруським авіакомпаніям використовувати повітряний простір ЄС як для прямих, так і для транзитних рейсів.

Лукашенко запланував поїздку до Путіна на тлі скандалу з примусовою посадкою літака "Ryanair" і затриманням журналіста Романа Протасевича, який заснував Telegram-канал NEXTA. Ці дії білоруської влади засудили на Заході, але підтримали в Кремлі.

Читайте також: Тероризм від Лукашенка: чим загрожує диктатору Ryanair-конфлікт із Заходом