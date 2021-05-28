Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Путін обговорив стратегію захисту РФ через загрози навколо країни

П'ятниця, 28 травня 2021, 17:03

Президент Росії Володимир Путін обговорив з членами ради безпеки РФ Стратегію національної безпеки країни з урахуванням загроз навколо.

Джерело: російське видання ТАСС

Пряма мова: "В якості основного питання у нас на порядку денному - Стратегія національної безпеки Російської Федерації.

Подивимося, що в цій сфері нового, як яким чином нам потрібно реагувати на загрози, які навколо нашої країни складаються, маючи на увазі актуальний порядок денний".

Передісторія:

  • 23 травня за вказівкою Олександра Лукашенка Білорусь підняла винищувач, щоби посадити у Мінську літак Ryanair Афіни – Вільнюс, на якому перебував колишній редактор опозиційного телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Протасевича та його дівчину затримали.
  • 24 травня лідери держав та урядів Євросоюзу доручили союзним органам схвалити новий пакет секторальних економічних санкцій проти Білорусі і заборонити білоруським авіакомпаніям використовувати повітряний простір ЄС як для прямих, так і для транзитних рейсів.
  • Лукашенко запланував поїздку до Путіна на тлі скандалу з примусовою посадкою літака "Ryanair" і затриманням журналіста Романа Протасевича, який заснував Telegram-канал NEXTA. Ці дії білоруської влади засудили на Заході, але підтримали в Кремлі.

Читайте такожТероризм від Лукашенка: чим загрожує диктатору Ryanair-конфлікт із Заходом

Українська правда
Теми: ПутінРосіяБілорусь


powered by lun.ua
Головне сьогодні

ФотоПоліція проводить обшуки у навчальних центрах для моряків в Одесі – ЗМІ

Україна підготувала санкції проти прибічників режиму Лукашенка

Українського дипломата викликали в МЗС РФ через "спалення Кремля"

САП хоче забрати квартиру у нардепа Волинця

Білорусь ввела індивідуальні ліцензії для імпорту українських товарів

Лукашенко збирається вакцинувати українців: готує намети зі "Спутником"

Усі новини...
Путін
Лукашенко зібрався до Путіна
Співаючий далекобійник. Як український хорист став противником Путіна, зіркою YouTube та потрапив в Канни
Путіну показали макет військового музею-велетня, що побудують під Москвою
Останні новини
21:28
Президент призначив стипендії дітям вбитих журналістів
21:23
Із "Нафтогазу" пішов ще один топменеджер
21:21
Новини 28 травня: санкції проти Білорусі, перші центри вакцинації
21:09
Зеленський призначив нову очільницю Кіровоградської ОДА
20:53
В ОП не кажуть, чи є прогрес у перемовинах щодо зустрічі Зеленського і Путіна
20:40
У Британії не знайшли конфлікту інтересів у діях прем’єра при ремонті резиденції
20:31
Білорусь не планує припиняти поставки бензину А-95 в Україну, але може скоротити обсяги
20:15
Дібрались до мультиків: у РФ винесли попередження Disney
19:53
Україна дозволила Угорщині призначити генконсулів на Закарпатті
19:45
Гривня різко зміцніла до євро
Усі новини...