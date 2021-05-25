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У Путіна підтримали Білорусь у скандалі з літаком Ryanair

Вівторок, 25 травня 2021, 13:57
ТАСС

В Адміністрації президента РФ вважають виправданими дії білоруських диспетчерів, які посадили літак із опозиційним журналістом Романом Протасевичем, і не вбачають загрози для російських пасажирів у цьому інциденті.

Джерело: коментар речника президента РФ Дмитра Пєскова журналістам, ТАСС і "Коммерсант"

Пряма мова Пєскова: "Якщо ми правильно розуміємо, було повідомлення про існування певної загрози на борту, і відповідно до міжнародних правил необхідні алерти було зроблено...

В цілому могла б бути загроза для життя не тільки російських громадян, але всіх людей, які перебували на борту. Для того, щоб цю загрозу мінімізувати, було, як стверджується, вжито певні дії з боку диспетчерів".

Деталі: Речник Володимира Путіна вважає, що необхідні попередження були зроблені відповідно до міжнародних правил.

За його словами, у Москві не вважають, що через вимушену посадку "життя росіян, які перебували на борту, були в небезпеці".

Нагадаємо, 23 травня в Мінську під приводом повідомлення про мінування посадили літак ірландської авіакомпанії "Ryanair" Афіни – Вільнюс, силовики затримали білоруського журналіста Романа Протасевича і росіянку Софію Сапегу, яка є дівчиною Протасевича і студенткою Європейського державного університету в Литві.

Повідомлялося, що білоруські силовики не пускають адвокатів до Протасевича й Сапеги.

"Ми виходимо з безумовної необхідності дотримання всіх прав російської громадянки, забезпечення консульського доступу до російської громадянки. І взагалі ми сподіваємося, що вона найближчим часом буде відпущена білоруською владою. Якщо, звісно, до неї немає жодних питань у плані дотримання закону", – сказав Пєсков.

Передісторія: 

  • 23 травня за вказівкою Олександра Лукашенка Білорусь підняла винищувач, щоби посадити у Мінську літак Ryanair Афіни – Вільнюс, на якому перебував колишній редактор опозиційного телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Протасевича та його дівчину затримали.
  • У разі висунення звинувачень у тероризмі Протасевичу в Білорусі може загрожувати смертна кара.
  • Таке затримання викликало різку реакцію світу, зокрема США та країн ЄС.
  • 24 травня лідери держав та урядів Євросоюзу доручили союзним органам схвалити новий пакет секторальних економічних санкцій проти Білорусі і заборонити білоруським авіакомпаніям використовувати повітряний простір ЄС як для прямих, так і для транзитних рейсів.
  • Міжнародна організація цивільної авіації (ICAO) 27 травня збереться через інцидент із літаком Ryanair FR4978, який Білорусь примусово посадила у своєму аеропорту. Однак низка авіакомпаній уже обходять небо над Білоруссю.

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Теми: БілорусьРосіяавіаскандал


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