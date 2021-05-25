У Путіна підтримали Білорусь у скандалі з літаком Ryanair

В Адміністрації президента РФ вважають виправданими дії білоруських диспетчерів, які посадили літак із опозиційним журналістом Романом Протасевичем, і не вбачають загрози для російських пасажирів у цьому інциденті.

Джерело: коментар речника президента РФ Дмитра Пєскова журналістам, ТАСС і "Коммерсант"

Пряма мова Пєскова: "Якщо ми правильно розуміємо, було повідомлення про існування певної загрози на борту, і відповідно до міжнародних правил необхідні алерти було зроблено...

В цілому могла б бути загроза для життя не тільки російських громадян, але всіх людей, які перебували на борту. Для того, щоб цю загрозу мінімізувати, було, як стверджується, вжито певні дії з боку диспетчерів".

Деталі: Речник Володимира Путіна вважає, що необхідні попередження були зроблені відповідно до міжнародних правил.

За його словами, у Москві не вважають, що через вимушену посадку "життя росіян, які перебували на борту, були в небезпеці".

Нагадаємо, 23 травня в Мінську під приводом повідомлення про мінування посадили літак ірландської авіакомпанії "Ryanair" Афіни – Вільнюс, силовики затримали білоруського журналіста Романа Протасевича і росіянку Софію Сапегу, яка є дівчиною Протасевича і студенткою Європейського державного університету в Литві.

Повідомлялося, що білоруські силовики не пускають адвокатів до Протасевича й Сапеги.

"Ми виходимо з безумовної необхідності дотримання всіх прав російської громадянки, забезпечення консульського доступу до російської громадянки. І взагалі ми сподіваємося, що вона найближчим часом буде відпущена білоруською владою. Якщо, звісно, до неї немає жодних питань у плані дотримання закону", – сказав Пєсков.

Передісторія:

23 травня за вказівкою Олександра Лукашенка Білорусь підняла винищувач, щоби посадити у Мінську літак Ryanair Афіни – Вільнюс, на якому перебував колишній редактор опозиційного телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Протасевича та його дівчину затримали.

У разі висунення звинувачень у тероризмі Протасевичу в Білорусі може загрожувати смертна кара.

Таке затримання викликало різку реакцію світу, зокрема США та країн ЄС.

24 травня лідери держав та урядів Євросоюзу доручили союзним органам схвалити новий пакет секторальних економічних санкцій проти Білорусі і заборонити білоруським авіакомпаніям використовувати повітряний простір ЄС як для прямих, так і для транзитних рейсів.

Міжнародна організація цивільної авіації (ICAO) 27 травня збереться через інцидент із літаком Ryanair FR4978, який Білорусь примусово посадила у своєму аеропорту. Однак низка авіакомпаній уже обходять небо над Білоруссю.

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