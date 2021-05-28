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Путин обсудил стратегию по защите РФ из-за угроз вокруг страны

Пятница, 28 мая 2021, 17:03

Президент России Владимир Путин обсудил с членами совета безопасности РФ Стратегию национальной безопасности страны с учетом угроз вокруг.

Источник: российское издание ТАСС

Прямая речь: "В качестве основного вопроса у нас в повестке дня - Стратегия национальной безопасности Российской Федерации.

Посмотрим, что в этой сфере нового, как и на что, каким образом нам нужно реагировать на угрозы, которые вокруг нашей страны складываются, имея в виду актуальную повестку дня".

Предыстория:

  • 23 мая по указанию Александра Лукашенко Беларусь подняла истребитель, чтобы посадить в Минске самолет Ryanair Афины – Вильнюс, на котором находился  бывший редактор оппозиционного телеграмм-канала NEXTA Роман Протасевич. Протасевича и его девушку задержали.
  • 24 мая лидеры государств и правительств Евросоюза поручили союзным органам одобрить новый пакет секторальных экономических санкций против Беларуси и запретить белорусским авиакомпаниям использовать воздушное пространство ЕС как для прямых, так и для транзитных рейсов.
  • Лукашенко собрался к Путину на фоне скандала с принудительной посадкой самолета "Ryanair" и задержанием журналиста Романа Протасевича, который основал Telegram-канал NEXTA. Эти действия белорусских властей осудили на Западе, но поддержали в Кремле.

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Украинская правда
Темы: ПутинРосcияБеларусь


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