США заявили про відновлення санкцій проти режиму Лукашенка

У Білому домі повідомили, що введуть санкції проти 9 білоруських держкомпаній, а також готують адресні санкції проти ключових фігур режиму в Мінську.

Джерело: Прес-секретар Білого дому Джен Псакі, цитує DW

Деталі: Після примусової посадки в Мінську пасажирського літака Ryanair адміністрація США оголосила про відновлення з 3 червня санкцій стосовно дев'яти білоруських держкомпаній.

Крім того, за погодженням з ЄС та іншими партнерами будуть підготовлені адресні санкції проти "ключових фігур режиму" білоруського правителя Олександра Лукашенка.

За словами Псакі, буде також підготовлений правовий документ з тим, щоб президент США отримав більше можливостей для введення штрафних заходів.

У заяві Дженніфер Псакі вказується, що Державний департамент США випустив застереження для поїздок в Білорусь, а Федеральне управління цивільної авіації США (FAA) попередило авіакомпанії про необхідність проявляти "крайню обережність" при польотах над Білоруссю.

США закликають Лукашенка дозволити проведення міжнародного розслідування інциденту з літаком Ryanair.

Разом з тим Дженніфер Псакі наполягає на звільненні всіх політв'язнів і початку серйозного діалогу з опозицією, в результаті якого під міжнародним наглядом повинні бути проведені чесні і вільні президентські вибори.

Білий дім не назвав подробиць санкцій проти дев'яти держкомпаній, неясно в тому числі, які саме підприємства потраплять під штрафні заходи, спочатку введені проти режиму в Мінську в 2006 році.

Передісторія:

23 травня за вказівкою Олександра Лукашенка Білорусь підняла винищувач, щоби посадити у Мінську літак Ryanair Афіни – Вільнюс, на якому перебував колишній головний редактор опозиційного телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Протасевича та його дівчину Софію Сапегу затримали.

Очільники держав та урядів Євросоюзу ухвалили політичне рішення про посилення тиску на самопроголошеного президента Александра Лукашенка.

Міністерство закордонних справ України підготувало пакет санкцій проти громадян Білорусі, які підтримують режим Александра Лукашенка.

Про те, як санкції мають вплинути на Білорусь, дивіться у відео "Європейської правди".