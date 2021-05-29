США заявили про відновлення санкцій проти режиму Лукашенка
У Білому домі повідомили, що введуть санкції проти 9 білоруських держкомпаній, а також готують адресні санкції проти ключових фігур режиму в Мінську.
Джерело: Прес-секретар Білого дому Джен Псакі, цитує DW
Деталі: Після примусової посадки в Мінську пасажирського літака Ryanair адміністрація США оголосила про відновлення з 3 червня санкцій стосовно дев'яти білоруських держкомпаній.
Крім того, за погодженням з ЄС та іншими партнерами будуть підготовлені адресні санкції проти "ключових фігур режиму" білоруського правителя Олександра Лукашенка.
За словами Псакі, буде також підготовлений правовий документ з тим, щоб президент США отримав більше можливостей для введення штрафних заходів.
У заяві Дженніфер Псакі вказується, що Державний департамент США випустив застереження для поїздок в Білорусь, а Федеральне управління цивільної авіації США (FAA) попередило авіакомпанії про необхідність проявляти "крайню обережність" при польотах над Білоруссю.
США закликають Лукашенка дозволити проведення міжнародного розслідування інциденту з літаком Ryanair.
Разом з тим Дженніфер Псакі наполягає на звільненні всіх політв'язнів і початку серйозного діалогу з опозицією, в результаті якого під міжнародним наглядом повинні бути проведені чесні і вільні президентські вибори.
Білий дім не назвав подробиць санкцій проти дев'яти держкомпаній, неясно в тому числі, які саме підприємства потраплять під штрафні заходи, спочатку введені проти режиму в Мінську в 2006 році.
Передісторія:
- 23 травня за вказівкою Олександра Лукашенка Білорусь підняла винищувач, щоби посадити у Мінську літак Ryanair Афіни – Вільнюс, на якому перебував колишній головний редактор опозиційного телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Протасевича та його дівчину Софію Сапегу затримали.
- Очільники держав та урядів Євросоюзу ухвалили політичне рішення про посилення тиску на самопроголошеного президента Александра Лукашенка.
- Міністерство закордонних справ України підготувало пакет санкцій проти громадян Білорусі, які підтримують режим Александра Лукашенка.
Про те, як санкції мають вплинути на Білорусь, дивіться у відео "Європейської правди".