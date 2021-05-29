Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

США заявили о возобновлении санкций против режима Лукашенко

Суббота, 29 мая 2021, 07:15

В Белом доме сообщили, что введут санкции против 9 белорусских госкомпаний, а также готовят адресные санкции против ключевых фигур режима в Минске.

Источник: Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, цитирует DW

Детали: После принудительной посадки в Минске пассажирского самолета Ryanair администрация США объявила о возобновлении с 3 июня санкций в отношении девяти белорусских госкомпаний.

Кроме того, по согласованию с ЕС и другими партнерами будут подготовлены адресные санкции против "ключевых фигур режима" белорусского правителя Александра Лукашенко.

По словам Псаки, будет также подготовлен правовой документ с тем, чтобы президент США получил больше возможностей для введения штрафных мер.

В заявлении Псаки указывается, что Государственный департамент США выпустил предостережение для поездок в Беларусь, а Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) предупредило авиакомпании о необходимости проявлять "крайнюю осторожность" при полетах над Беларусью.

США призывают Лукашенко разрешить проведение международного расследования инцидента с самолетом Ryanair.

Вместе с тем Псаки настаивает на освобождении всех политзаключенных и начала серьезного диалога с оппозицией, в результате которого под международным наблюдением должны быть проведены честные и свободные президентские выборы.

Белый дом не назвал подробностей санкций против девяти госкомпаний, неясно в том числе, какие именно предприятия попадут под штрафные меры, первоначально введенные против режима в Минске в 2006 году.

Предыстория:

  • 23 мая по указанию Александра Лукашенко Беларусь подняла истребитель, чтобы посадить в Минске самолет Ryanair Афины – Вильнюс, на котором находился бывший редактор оппозиционного телеграмм-канала NEXTA Роман Протасевич. Протасевича и его девушку Софью Сапегу задержали.
  • Руководители государств и правительств Евросоюза приняли политическое решение об усилении давления на самопровозглашенного президента Александра Лукашенко.
  • Министерство иностранных дел Украины подготовило пакет санкций против граждан Беларуси, которые поддерживают режим Александра Лукашенко.

О том, как санкции должны повлиять на Беларусь, смотрите в видео "Европейской правды".

Темы: СШАБеларусьсанкции


powered by lun.ua
Главное сегодня

На Луганщине разоблачили боевика "ЛНР": разочаровался и вернулся

Зеленский просит Шмыгаля изменить закон о предотвращении коррупции

видеоБывшего игрока "Шахтера" задержали за пьяное вождение – СМИ

Украина частично вакцинировала от коронавируса первый миллион человек

COVID в Украине: более 3 тысяч новых случаев и 10 тысяч выздоровлений

США заявили о возобновлении санкций против режима Лукашенко

Все новости...
США
Министр обороны США заявил о "наступательных операциях" в борьбе с кибератаками
Госдеп США просит более $6 миллиардов на военную помощь другим странам
Байден представил проект бюджета США на следующий год в размере $ 6 триллионов
Последние новости
12:04
На Луганщине разоблачили боевика "ЛНР": разочаровался и вернулся
11:56
Франция опирается планам по увеличению бюджета НАТО - СМИ
11:21
Запасы газа в Европе снизились до рекордного показателя
10:57
Зеленский просит Шмыгаля изменить закон о предотвращении коррупции
10:10
видеоБывшего игрока "Шахтера" задержали за пьяное вождение – СМИ
09:30
ГСЧС предупреждает о грозах, граде и шквалах
08:48
Украина частично вакцинировала от коронавируса первый миллион человек
08:23
COVID в Украине: более 3 тысяч новых случаев и 10 тысяч выздоровлений
08:00
Главные новости пятницы и ночи: санкции против Беларуси, первые центры вакцинации
07:49
Оккупанты на Донбассе открыли огонь по гражданской инфраструктуре
Все новости...