США заявили о возобновлении санкций против режима Лукашенко

В Белом доме сообщили, что введут санкции против 9 белорусских госкомпаний, а также готовят адресные санкции против ключевых фигур режима в Минске.

Источник: Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, цитирует DW

Детали: После принудительной посадки в Минске пассажирского самолета Ryanair администрация США объявила о возобновлении с 3 июня санкций в отношении девяти белорусских госкомпаний.

Кроме того, по согласованию с ЕС и другими партнерами будут подготовлены адресные санкции против "ключевых фигур режима" белорусского правителя Александра Лукашенко.

По словам Псаки, будет также подготовлен правовой документ с тем, чтобы президент США получил больше возможностей для введения штрафных мер.

В заявлении Псаки указывается, что Государственный департамент США выпустил предостережение для поездок в Беларусь, а Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) предупредило авиакомпании о необходимости проявлять "крайнюю осторожность" при полетах над Беларусью.

США призывают Лукашенко разрешить проведение международного расследования инцидента с самолетом Ryanair.

Вместе с тем Псаки настаивает на освобождении всех политзаключенных и начала серьезного диалога с оппозицией, в результате которого под международным наблюдением должны быть проведены честные и свободные президентские выборы.

Белый дом не назвал подробностей санкций против девяти госкомпаний, неясно в том числе, какие именно предприятия попадут под штрафные меры, первоначально введенные против режима в Минске в 2006 году.

Предыстория:

23 мая по указанию Александра Лукашенко Беларусь подняла истребитель, чтобы посадить в Минске самолет Ryanair Афины – Вильнюс, на котором находился бывший редактор оппозиционного телеграмм-канала NEXTA Роман Протасевич. Протасевича и его девушку Софью Сапегу задержали.



Руководители государств и правительств Евросоюза приняли политическое решение об усилении давления на самопровозглашенного президента Александра Лукашенко.

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О том, как санкции должны повлиять на Беларусь, смотрите в видео "Европейской правды".