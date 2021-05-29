Оккупанты на Донбассе открыли огонь по гражданской инфраструктуре

За сутки 28 мая в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 12 нарушений режима прекращения огня, одного украинского военного ранили.

Источник: Утренняя сводка штаба ООС

Детали: Вблизи Авдеевки враг открывал огонь из минометов 82-го калибра, а у Водяного – из гранатометов различных систем.

В районе населенного пункта Гранитное враг использовал крупнокалиберные пулеметы. В этом же направлении по позициям ВСУ с БПЛА было сброшено два выстрела ВОГ-17.

Неподалеку Причепиловки российские наемники открывали огонь из крупнокалиберных пулеметов и станковых противотанковых гранатометов, а у Павлополя – еще и из противотанковых ракетных комплексов.

Вблизи Марьинки, Широкино и Новомихайловки оккупанты применили станковые противотанковые гранатометы.

В направлении населенных пунктов Новотошковское и Пески противник применил стрелковое оружие.

Вследствие вражеского огня один военнослужащий из состава Объединенных сил получил пулевое ранение.

Воину оперативно предоставили домедицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние здоровья раненого – удовлетворительное.

Вблизи населенного пункта Северное враг вел огонь из противотанковых ракетных комплексов по гражданской инфраструктуре мирных жителей.

По состоянию на 7:00 утра 29 мая обстрелов со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.

Напомним: По информации Главного управления разведки Министерства обороны, оккупанты активизировали подготовку минометных расчетов к возможному огневому поражению передовых позиций подразделений Объединенных сил.