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Очільник "Белавіа" назвав заборони на польоти "фашистським збоченням"

Субота, 29 травня 2021, 23:41
Очільник Белавіа назвав заборони на польоти фашистським збоченням

Керівник білоруської авіакомпанії "Белавіа" Ігор Чергинець назвав "фашистським збоченням" та "підлістю" заборону перевізнику літати до низки країн.

Джерело: Чергинець у Facebook

Деталі: Обмеження для "Белавіа" були запроваджені внаслідок примусової посадки в Білорусі пасажирського літака Ryanair з метою захопити й арештувати білоруського опозиціонера Романа Протасевича, який летів у ньому.

Генеральний директор "Белавіа" поскаржився на те, що це є фактично санкціями, запровадженими проти компанії, яка сама по собі формально ніби й не причетна до цього інциденту.

Коментуючи чутки про ймовірне скорочення персоналу авіакомпанії на 50% у зв’язку зі скасуванням великої кількості рейсів і очікуваним подальшим значним скороченням обсягу її роботи через заборони Чергинець заявив: "Не дочекаєтеся, панове в смокінгах і метеликах!"

Пряма мова: "Явно сплановані дії урядів щодо закриття не тільки їх країн для посадки наших бортів, але навіть з особливою фашистською збоченістю закривають один за одним повітряні коридори. Знущаються над нами, над людьми незалежно від паспорта".

Передісторія:

  • 23 травня за вказівкою Олександра Лукашенка Білорусь підняла винищувач, щоби посадити у Мінську літак Ryanair Афіни – Вільнюс, на якому перебував колишній головний редактор опозиційного телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Протасевича та його дівчину Софію Сапегу затримали.
  • Очільники держав та урядів Євросоюзу ухвалили політичне рішення про посилення тиску на самопроголошеного президента Александра Лукашенка.
  • Міністерство закордонних справ України підготувало пакет санкцій проти громадян Білорусі, які підтримують режим Александра Лукашенка.

Про те, як санкції мають вплинути на Білорусь, дивіться у відео "Європейської правди".

Українська правда

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Теми: авіаБілорусьсанкції
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