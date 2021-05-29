Очільник "Белавіа" назвав заборони на польоти "фашистським збоченням"

Керівник білоруської авіакомпанії "Белавіа" Ігор Чергинець назвав "фашистським збоченням" та "підлістю" заборону перевізнику літати до низки країн.

Джерело: Чергинець у Facebook

Деталі: Обмеження для "Белавіа" були запроваджені внаслідок примусової посадки в Білорусі пасажирського літака Ryanair з метою захопити й арештувати білоруського опозиціонера Романа Протасевича, який летів у ньому.

Генеральний директор "Белавіа" поскаржився на те, що це є фактично санкціями, запровадженими проти компанії, яка сама по собі формально ніби й не причетна до цього інциденту.

Коментуючи чутки про ймовірне скорочення персоналу авіакомпанії на 50% у зв’язку зі скасуванням великої кількості рейсів і очікуваним подальшим значним скороченням обсягу її роботи через заборони Чергинець заявив: "Не дочекаєтеся, панове в смокінгах і метеликах!"

Пряма мова: "Явно сплановані дії урядів щодо закриття не тільки їх країн для посадки наших бортів, але навіть з особливою фашистською збоченістю закривають один за одним повітряні коридори. Знущаються над нами, над людьми незалежно від паспорта".

Передісторія:

23 травня за вказівкою Олександра Лукашенка Білорусь підняла винищувач, щоби посадити у Мінську літак Ryanair Афіни – Вільнюс, на якому перебував колишній головний редактор опозиційного телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Протасевича та його дівчину Софію Сапегу затримали.

Очільники держав та урядів Євросоюзу ухвалили політичне рішення про посилення тиску на самопроголошеного президента Александра Лукашенка.

Міністерство закордонних справ України підготувало пакет санкцій проти громадян Білорусі, які підтримують режим Александра Лукашенка.

Про те, як санкції мають вплинути на Білорусь, дивіться у відео "Європейської правди".