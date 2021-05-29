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Глава "Белавиа" назвал запрет на полеты "фашистским извращением"

Суббота, 29 мая 2021, 23:41
Глава Белавиа назвал запрет на полеты фашистским извращением

Руководитель белорусской авиакомпании "Белавиа" Игорь Чергинец назвал "фашистским извращением" и "подлостью" запрет перевозчику летать в некоторые страны.

Источник: Чергинец в Facebook

Детали: Ограничения для "Белавиа" были введены в результате принудительной посадки в Беларуси пассажирского самолета Ryanair с целью захватить и арестовать белорусского оппозиционера Романа Протасевича, который летел в нем.

Генеральный директор "Белавиа" пожаловался на то, что это фактически санкции, введенные против компании, которая сама по себе формально и не причастна к данному инциденту.

Комментируя слухи о возможном сокращении персонала авиакомпании на 50% в связи с отменой большого количества рейсов и ожидаемым дальнейшим значительным сокращением объема работы из-за запретов Чергинец заявил: "Не дождетесь, господа в смокингах и бабочках!"

Прямая речь: "Явно спланированные действия правительств по закрытию не только их стран для посадки наших бортов, но даже с особой фашистской извращенностью закрывают один за одним воздушные коридоры. Издеваются над нами, над людьми вне зависимости от паспорта".

Предыстория:

  • 23 мая по указанию Александра Лукашенко Беларусь подняла истребитель, чтобы посадить в Минске самолет Ryanair Афины – Вильнюс, на котором находился бывший редактор оппозиционного телеграмм-канала NEXTA Роман Протасевич. Протасевича и его девушку Софью Сапегу задержали.
  • Руководители государств и правительств Евросоюза приняли политическое решение об усилении давления на самопровозглашенного президента Александра Лукашенко.
  • Министерство иностранных дел Украины подготовило пакет санкций против граждан Беларуси, которые поддерживают режим Александра Лукашенко.

О том, как санкции должны повлиять на Беларусь, смотрите в видео "Европейской правды".

Украинская правда

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Темы: авиаБеларусьсанкции
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