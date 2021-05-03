Індійський варіант коронавірусу дістався до Польщі
Індійський варіант коронавірусу був підтверджений у польського дипломата, евакуйованого з Індії.
Джерело: вірусолог з Ягеллонського університету у Кракові Кшиштоф Пірч, повідомляє Польське радіо
Деталі: Дипломат, хворий на COVID-19, разом зі своєю сім'єю (також хворою вагітною дружиною і чотирма дітьми) був доставлений до Польщі спеціальним літаком 25 квітня.
Він перебуває в Обласній інфекційній лікарні у Варшаві.
За словами Пірча, поки невідомо, чи представляє індійський варіант коронавірусу більшу загрозу, ніж інші – дослідження тривають.
Do Polski dotarł ewakuowany wraz z rodziną z Indii chory (COVID-19) polski dyplomata. Misję zorganizowano, zachowując procedury bezpieczeństwa, w 48h dzięki współpracy wielu instytucji - @MSZ_RP @MZ_GOV_PL @PremierRP @LOTPLAirlines. Gratulacje za sprawną koordynację dla @RCB_RP💪 pic.twitter.com/rHNc0SX0LM— Michał Dworczyk (@michaldworczyk) April 25, 2021
Передісторія:
- Індія встановила світовий "рекорд" за кількістю нових заражень Covid за добу - 30 квітня там виявили 402 тисячі хворих. 2 травня Індія повідомила про рекордні 3689 смертей від коронавірусу за добу. За добу 1 травня в Індії зареєстрували близько половини всіх нових випадків COVID-19 у світі.
- Вчені заздалегідь попереджали владу Індії, де зараз спостерігається найбільший у світі спалах епідемії Covid, про небезпеку нового штаму, а також необхідність запобігти цьому спалаху. Проте до думки фахівців не дослухалися.
- Україна з 2 травня заборонила в'їзд з Індії через рекордне поширення коронавірусу в цій країні. Громадяни України та ті, хто постійно проживає на території нашої держави, повинні будуть по приїзду з Індії перебувати на самоізоляції.
- 2 травня випадок високоінфекційного індійського штаму коронавірусу виявили в Малайзії.