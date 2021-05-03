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Індійський варіант коронавірусу дістався до Польщі

Понеділок, 3 травня 2021, 08:56

Індійський варіант коронавірусу був підтверджений у польського дипломата, евакуйованого з Індії.

Джерело: вірусолог з Ягеллонського університету у Кракові Кшиштоф Пірч, повідомляє Польське радіо

Деталі: Дипломат, хворий на COVID-19, разом зі своєю сім'єю (також хворою вагітною дружиною і чотирма дітьми) був доставлений до Польщі спеціальним літаком 25 квітня.

Він перебуває в Обласній інфекційній лікарні у Варшаві.

За словами Пірча, поки невідомо, чи представляє індійський варіант коронавірусу більшу загрозу, ніж інші – дослідження тривають.

Передісторія:

  • Індія встановила світовий "рекорд" за кількістю нових заражень Covid за добу - 30 квітня там виявили 402 тисячі хворих. 2 травня Індія повідомила про рекордні 3689 смертей від коронавірусу за добу. За добу 1 травня в Індії зареєстрували близько половини всіх нових випадків COVID-19 у світі.
  • Вчені заздалегідь попереджали владу Індії, де зараз спостерігається найбільший у світі спалах епідемії Covid, про небезпеку нового штаму, а також необхідність запобігти цьому спалаху. Проте до думки фахівців не дослухалися.
  • Україна з 2 травня заборонила в'їзд з Індії через рекордне поширення коронавірусу в цій країні. Громадяни України та ті, хто постійно проживає на території нашої держави, повинні будуть по приїзду з Індії перебувати на самоізоляції.
  • 2 травня випадок високоінфекційного індійського штаму коронавірусу виявили в Малайзії

Теми: ПольщаІндіякоронавірус


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