Індійський варіант коронавірусу дістався до Польщі

Індійський варіант коронавірусу був підтверджений у польського дипломата, евакуйованого з Індії.

Джерело: вірусолог з Ягеллонського університету у Кракові Кшиштоф Пірч, повідомляє Польське радіо

Деталі: Дипломат, хворий на COVID-19, разом зі своєю сім'єю (також хворою вагітною дружиною і чотирма дітьми) був доставлений до Польщі спеціальним літаком 25 квітня.

Він перебуває в Обласній інфекційній лікарні у Варшаві.

За словами Пірча, поки невідомо, чи представляє індійський варіант коронавірусу більшу загрозу, ніж інші – дослідження тривають.

Do Polski dotarł ewakuowany wraz z rodziną z Indii chory (COVID-19) polski dyplomata. Misję zorganizowano, zachowując procedury bezpieczeństwa, w 48h dzięki współpracy wielu instytucji - @MSZ_RP @MZ_GOV_PL @PremierRP @LOTPLAirlines. Gratulacje za sprawną koordynację dla @RCB_RP💪 pic.twitter.com/rHNc0SX0LM — Michał Dworczyk (@michaldworczyk) April 25, 2021

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