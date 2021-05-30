В Одесі після Києва та Львова відкрився центр масової вакцинації

На стадіоні Одеської національної юридичної академії відкрився центр масової вакцинації проти COVID-19.

Джерело: Думська

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Деталі: Це третій пілотний проєкт подібного формату в Україні – у суботу аналогічні центри почали працювати в Києві та Львові.

Відкриваючи центр, керівники обласного та міського департаментів охорони здоров'я розповіли, що в ньому планують щепити всіх бажаючих, які записалися на вакцинацію через додаток "Дія". Щодня тут мають намір вакцинувати 250 людей.

У центрі працюють чотири бригади. Щеплення проводяться китайської вакциною Coronavac.

Всі процедури проходять на спортивному майданчику. На трибунах організували місця очікування для тих, хто чекає своєї черги, і тих, кому зробили щеплення – вони повинні деякий час залишатися під наглядом.

Як повідомляє видання, процес щеплення на стадіоні йде спокійно і розмірено. Черг немає: пацієнтів запрошують на конкретний час. Відвідувачів, в основному людей похилого віку, розважають піснями у виконанні Леоніда Утьосова.

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