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В Одесі після Києва та Львова відкрився центр масової вакцинації

Неділя, 30 травня 2021, 17:25
Думська

На стадіоні Одеської національної юридичної академії відкрився центр масової вакцинації проти COVID-19.

Джерело: Думська

 
всі фото "Думської"

Деталі: Це третій пілотний проєкт подібного формату в Україні – у суботу аналогічні центри почали працювати в Києві та Львові.

Відкриваючи центр, керівники обласного та міського департаментів охорони здоров'я розповіли, що в ньому планують щепити всіх бажаючих, які записалися на вакцинацію через додаток "Дія". Щодня тут мають намір вакцинувати 250 людей.

У центрі працюють чотири бригади. Щеплення проводяться китайської вакциною Coronavac.

 

Всі процедури проходять на спортивному майданчику. На трибунах організували місця очікування для тих, хто чекає своєї черги, і тих, кому зробили щеплення – вони повинні деякий час залишатися під наглядом.

 

Як повідомляє видання, процес щеплення на стадіоні йде спокійно і розмірено. Черг немає: пацієнтів запрошують на конкретний час. Відвідувачів, в основному людей похилого віку, розважають піснями у виконанні Леоніда Утьосова.

Передісторія:

  • У травні стало відомо, що ті, хто записався у чергу на вакцинацію від коронавірусу через додаток "Дія", зможуть отимувати щеплення у вихідні дні.
  • 29 травня у Києві запрацював Центр вакцинації від COVID-19 у Міжнародному виставковому центрі.
  • У Львові того ж дня Центр вакцинації відкрився на стадіоні Арена Львів.

Теми: Одесавакцинаціякоронавірус


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