В Одессе после Киева и Львова открылся центр массовой вакцинации

На стадионе Одесской национальной юридической академии открылся центр массовой вакцинации против COVID-19.

Источник: Думская

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Детали: Это третий пилотный проект подобного формата в Украине — в субботу аналогичные центры начали работать в Киеве и Львове.

Открывая центр, руководители областного и городского департаментов здравоохранения рассказали, что в нем планируют прививать всех желающих, которые записались на вакцинацию через приложение "Дія". Ежедневно здесь намерены вакцинировать 250 человек.

В центре работают четыре бригады. Прививки проводятся китайской вакциной Coronavac.

Все процедуры проходят на спортивной площадке. На трибунах организовали места ожидания для тех, кто ждет своей очереди, и тех, кому сделали прививку — они должны некоторое время оставаться под наблюдением.

Как сообщает издание, прививочный процесс на стадионе идет спокойно и размеренно. Очередей нет: пациентов приглашают на конкретное время. Посетителей, в основном людей преклонного возраста, развлекают песнями в исполнении Леонида Утесова.

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