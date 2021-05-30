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В Одессе после Киева и Львова открылся центр массовой вакцинации

Воскресенье, 30 мая 2021, 17:25
Думская

На стадионе Одесской национальной юридической академии открылся центр массовой вакцинации против COVID-19.

Источник: Думская

 
Все фото "Думской"

Детали: Это третий пилотный проект подобного формата в Украине — в субботу аналогичные центры начали работать в Киеве и Львове.

Открывая центр, руководители областного и городского департаментов здравоохранения рассказали, что в нем планируют прививать всех желающих, которые записались на вакцинацию через приложение "Дія". Ежедневно здесь намерены вакцинировать 250 человек.

В центре работают четыре бригады. Прививки проводятся китайской вакциной Coronavac.

 

Все процедуры проходят на спортивной площадке. На трибунах организовали места ожидания для тех, кто ждет своей очереди, и тех, кому сделали прививку — они должны некоторое время оставаться под наблюдением.

 

Как сообщает издание, прививочный процесс на стадионе идет спокойно и размеренно. Очередей нет: пациентов приглашают на конкретное время. Посетителей, в основном людей преклонного возраста, развлекают песнями в исполнении Леонида Утесова.

Предыстория:

  • В мае стало известно, что те, кто записался в очередь на вакцинацию от коронавируса через приложение "Дия", смогут прививаться в выходные дни.
  • 29 мая в Киеве заработал Центр вакцинации от COVID-19 в Международном выставочном центре.
  • Во Львове в тот же день Центр вакцинации открылся на стадионе Арена Львов.

Темы: Одессавакцинациякоронавирус


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