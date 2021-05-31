У Вінниці подорожчав проїзд: більше ніж у Києві
З 1 червня у Вінниці проїзд у маршрутних таксі подорожчає до 10 гривень за поїздку.
Джерело: Вінницька міська рада
Дослівно: "29 квітня виконком міської ради переглянув тарифи на проїзд у маршрутних таксі – з 1 червня вартість проїзду у цьому виді громадського транспорту складе 10 гривень".
Деталі: Також затвердили тариф 12 гривень за одну поїздку на перевезення пасажирів до приєднаних до Вінниці громад (маршрути №30А та №30Б) і на нічному маршруті №25Н (перевозить пасажирів з 22:00 до 6:00).
Міська влада пояснила, що зміна ціни на проїзд в першу чергу викликана подорожчанням усіх складових тарифу. Крім того, через COVID-карантин на 62,1% впав пасажиропотік.
Повідомляється, що ще в лютому перевізники просили підвищити вартість проїзду у міських маршрутках до 12 гривень за поїздку.
У міськраді також зазначили, що приватні перевізники мають встановити валідатори і забезпечити безготівкову оплату проїзду.
Передісторія:
- 21 травня стало відомо, що у Львові підняли до 10 гривень вартість проїзду у громадському транспорті.
- 13 травня КП "Київський метрополітен" і КП "Київпастранс" просили столичну владу підтримати підприємства у час пандемії – виділити кошти з бюджету, або підняти тарифи до 21-25 гривень.
- Мер Києва Віталій Кличко заявив, що проїзд подорожчає, але не до 20-25 гривень.