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У Вінниці подорожчав проїзд: більше ніж у Києві

Понеділок, 31 травня 2021, 14:03
Фото vn.20minut.ua

З 1 червня у Вінниці проїзд у маршрутних таксі подорожчає до 10 гривень за поїздку.

Джерело: Вінницька міська рада

Дослівно: "​29 квітня виконком міської ради переглянув тарифи на проїзд у маршрутних таксі – з 1 червня  вартість проїзду у цьому виді громадського транспорту складе 10 гривень".

Деталі: Також затвердили тариф 12 гривень за одну поїздку на перевезення пасажирів до приєднаних до Вінниці громад (маршрути №30А та №30Б) і на нічному маршруті №25Н (перевозить пасажирів з 22:00 до 6:00). 

Міська влада пояснила, що зміна ціни на проїзд в першу чергу викликана подорожчанням усіх складових тарифу. Крім того, через COVID-карантин на 62,1% впав пасажиропотік.

Повідомляється, що ще в лютому перевізники просили підвищити вартість проїзду у міських маршрутках до 12 гривень за поїздку. 

У міськраді також зазначили, що приватні перевізники мають встановити валідатори і забезпечити безготівкову оплату проїзду.

Передісторія: 

Українська правда
Теми: Вінницятранспорттарифи


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