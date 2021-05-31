В Виннице подорожал проезд: больше чем в Киеве
С 1 июня в Виннице проезд в маршрутных такси подорожает до 10 гривен за поездку.
Источник: Винницкий городской совет
Дословно: "29 апреля исполком городского совета пересмотрел тарифы на проезд в маршрутных такси – с 1 июня стоимость проезда в этом виде общественного транспорта составит 10 гривен".
Детали: Также утвердили тариф 12 гривен за одну поездку на перевозку пассажиров к присоединенным к Виннице общинам (маршруты №30а и №30Б) и на ночном маршруте №25н (перевозит пассажиров с 22:00 до 6:00).
Городская власть объяснила, что изменение цены на проезд в первую очередь вызвано подорожанием всех составляющих тарифа. Кроме того, из-за COVID-карантина на 62,1% упал пассажиропоток.
Сообщается, что еще в феврале перевозчики просили повысить стоимость проезда в городских маршрутках до 12 гривен за поездку.
В горсовете также отметили, что частные перевозчики должны установить валидаторы и обеспечить безналичную оплату проезда.
Предыстория:
- 21 мая стало известно, что во Львове подняли до 10 гривен стоимость проезда в общественном транспорте.
- 13 мая КП "Киевский метрополитен" и КП "Киевпастранс" просили столичную власть поддержать предприятия во время пандемии – выделить средства из бюджета, или поднять тарифы на проезд до 21-25 гривен.
- Мэр Киэва Виталий Кличко заявил, что проезд подорожает, но не до 20-25 гривен.