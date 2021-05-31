Литва объявила Шария персоной нон-грата - источники
Литва аннулировала подозреваемому в госизмене в Украине Анатолию Шарию все документы и объявила его персоной-нон-грата.
Источник: информированный собеседник УП в правоохранительных органах, источник "Европейской правды", которому известно о ходе процесса.
Детали: По данным источника, это произошло 10 мая 2021 года. Сразу после этого адвокаты Шария сделали запрос, чтобы изучить основания такого решения и им были переданы соответствующие материалы.
По имеющейся информации, Шарий пользуется услугами одной из самых дорогих адвокатских компаний в Литве.
Источник "Европравды" подтвердил, что Шария лишили статуса беженца, полученного им в 2012 году.
"Он получил статус беженца в Литве. Это было во времена Януковича, когда казалось, что он бежит от режима Януковича", - отметил собеседник издания.
UPD: Сам Шарий отреагировал на новость на своих страницах в соцсетях, отметив, что впервые об этом слышит.
Напомним: В 2015 году сообщалось, что Литва рассматривала возможность лишения статуса беженца Шария после публикаций о его прокремлёвской деятельности.
В 2012 году Шарий убеждал литовскую власть, что его преследует режим президента Виктора Януковича. По его словам, он проводил расследование об участии государственных учреждений в наркобизнесе, поэтому против него были фальсифицированы дела.
Предыстория:
- 16 февраля 2021 года проживающему в Испании блоггеру Анатолию Шарию было сообщено о подозрении по статье о государственной измене и нарушении равноправия граждан. Сам Шарий вручение подозрения отрицал.
- По мнению следователей, он осуществлял противоправную деятельность в ущерб национальной безопасности Украины в информационной сфере. Есть основания полагать, что Анатолий Шарий действовал по заказу иностранных структур. Доказательства следствия подтверждены рядом экспертных исследований, которые установили, что в интервью и выступлениях Шария имеются факты его подрывной деятельности против Украины.
- 25 февраля Шарий не явился в СБУ для участия в допросе в качестве подозреваемого, он объявлен в государственный розыск.
- Служба безопасности Украины направила в Киевскую городскую прокуратуру запросы о международной правовой помощи и необходимые материалы для организации и проведения следственных действий на территории других стран в уголовном производстве по делу Шария. Также СБУ расследует возможную подделку при перерегистрации "Партии Шария".