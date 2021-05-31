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Литва объявила Шария персоной нон-грата - источники

Понедельник, 31 мая 2021, 17:41

Литва аннулировала подозреваемому в госизмене в Украине Анатолию Шарию все документы и объявила его персоной-нон-грата.

Источник: информированный собеседник УП в правоохранительных органах, источник "Европейской правды", которому известно о ходе процесса.

Детали: По данным источника, это произошло 10 мая 2021 года. Сразу после этого адвокаты Шария сделали запрос, чтобы изучить основания такого решения и им были переданы соответствующие материалы.

По имеющейся информации, Шарий пользуется услугами одной из самых дорогих адвокатских компаний в Литве.

Источник "Европравды" подтвердил, что Шария лишили статуса беженца, полученного им в 2012 году.

"Он получил статус беженца в Литве. Это было во времена Януковича, когда казалось, что он бежит от режима Януковича", - отметил собеседник издания.

UPD: Сам Шарий отреагировал на новость на своих страницах в соцсетях, отметив, что впервые об этом слышит.

Напомним: В 2015 году сообщалось, что Литва рассматривала возможность лишения статуса беженца Шария после публикаций о его прокремлёвской деятельности.

В 2012 году Шарий убеждал литовскую власть, что его преследует режим президента Виктора Януковича. По его словам, он проводил расследование об участии государственных учреждений в наркобизнесе, поэтому против него были фальсифицированы дела.

Предыстория:

  • 16 февраля 2021 года проживающему в Испании блоггеру Анатолию Шарию было сообщено о подозрении по статье о государственной измене и нарушении равноправия граждан. Сам Шарий вручение подозрения отрицал.
  • По мнению следователей, он осуществлял противоправную деятельность в ущерб национальной безопасности Украины в информационной сфере. Есть основания полагать, что Анатолий Шарий действовал по заказу иностранных структур. Доказательства следствия подтверждены рядом экспертных исследований, которые установили, что в интервью и выступлениях Шария имеются факты его подрывной деятельности против Украины.
  • 25 февраля Шарий не явился в СБУ для участия в допросе в качестве подозреваемого, он объявлен в государственный розыск.
  • Служба безопасности Украины направила в Киевскую городскую прокуратуру запросы о международной правовой помощи и необходимые материалы для организации и проведения следственных действий на территории других стран в уголовном производстве по делу Шария. Также СБУ расследует возможную подделку при перерегистрации "Партии Шария".

Украинская правда
Темы: Шарий


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