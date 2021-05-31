Підозрюваний у держзраді Віктор Медведчук, який наразі є одним із лідерів "Опозиційної платформи – За життя", начебто домовлявся та лобіював закупівлю Україною вугілля у бойовиків на Донбасі у 2014 році.

Джерело: Bihus.Info, пресслужба "Європейської Солідарності" для УП

Деталі: У сюжеті йдеться, що Медведчук начебто вмовляв тодішнього президента Петра Порошенка погодитись на закупівлю вугілля із тимчасово окупованої території.

У той час в Україні через бойові дії впав видобуток вугілля, що стало причиною дефіциту на теплоенергостанціях.

Восени 2014 року Україна почала закупляти вугілля із Південно-Африканської Республіки. До нього начебто були питання щодо низької якості.

На записах є розмови начебто Медведчука із міністром енергетики Росії Олександром Новаком, із Владиславом Сурковим – помічником Путіна, Дмитром Козаком, який тоді був заступником глави уряду РФ.

Зокрема їм Медведчук начебто розповідає, як вмовляв Порошенка купувати вугілля в бойовиків. Проте проблема виникла через те, що Порошенко начебто дав розпорядження Нацбанку відкрити рахунок та обрати компанію, на яку перевести кошти за вугілля. Але бойовиками та їх керівникам в Москві такий варіант не подобався, оскільки на Донбас потрібна була готівка. Сурков тоді стверджував, що йдеться начебто лише про зарплату про шахтарів.

"Нам треба цю блокаду вскрити", – каже на плівках начебто помічник Путіна.

Водночас, Новаку Медведчук начебто радив ще більше шантажувати Київ щодо повної зупинки постачання вугілля із РФ, якщо ті не захочуть брати вугілля з ОРДЛО.

Після довгих перемовин українську владу начебто вдалось вмовити на виплату коштів авансом саме готівкою. Йшлось про 10 мільйонів гривень. Перевезенням їх до лінії розмежування начебто займались співробітники СБУ. І навіть після того, як гроші доставили, бойовики затримували постачання вугілля. Тоді ж кум Путіна просив Козака вплинути на маріонеток щодо виконання домовленостей.

Валентин Наливайченко, який тоді очолював СБУ, заперечив таку інформацію

Проте на плівках чоловік, якого називають Медведчуком, прямо розповідає про шлях, яким повезуть гроші і прямо називає, що буде задіяна СБУ.

Окрім того, є записи розмов із представниками так званих "Л/ДНР" Олександром Захарченком та Володимиром Кононовим.

Разом з тим, Медведчук начебто цим займався через те, що і сам отримував прибуток від компанії, яка виступила посередником у цій схемі.

У пресслужбі "Європейської солідарності" заперечили достовірність такої інформації та назвали їх "фейками зеленої влади". У Порошенка нагадали, що у 2014 році енергетична галузь України мала критичний стан через брак вугілля, а тому було вирішено купувати вугілля в ОРДЛО. Проте там наголошують, що йшлось лише про підприємства, які знаходилися в українському правовому полі.

Що передувало: Журналісти програми "Наші гроші" каналу Bihus.info представили другу частину так званих "плівок Медведчука", у яких йдеться про повернення контролю над частиною нафтопродуктопроводу "Самара" після націоналізації, який раніше неодноразово приписували одному із лідерів "Опозиційної платформи – За життя".

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