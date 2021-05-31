Подозреваемый в госизмене Виктор Медведчук, который сейчас является одним из лидеров "Оппозиционного платформы – За жизнь", якобы договаривался и лоббировал закупку Украиной угля в боевиков на Донбассе в 2014 году.

Источник: Bihus.Info, пресс-служба "Европейской Солидарности" для УП

Детали: В сюжете говорится, что Медведчук якобы уговаривал тогдашнего президента Петра Порошенко согласиться на закупку угля с временно оккупированной территории.

В то время в Украине из-за боевых действий упала добыча угля, что стало причиной дефицита на теплоэнергостанциях.

Осенью 2014 году Украина начала закупать уголь из Южно-Африканской Республики. К нему якобы были вопросы относительно низкого качества.

На записях разговоры якобы Медведчука с министром энергетики России Александром Новаком, с Владиславом Сурковым – помощником Путина, Дмитрием Козаком, который тогда был заместителем главы правительства РФ.

В частности им Медведчук будто рассказывает, как уговаривал Порошенко покупать уголь у боевиков. Однако проблема возникла из-за того, что Порошенко якобы дал распоряжение Нацбанку открыть счет и выбрать компанию, на которую перевести средства угля. Но боевиками и их руководителям в Москве такой вариант не нравился, поскольку на Донбасс нужна была наличка. Сурков тогда утверждал, что речь идет якобы только о зарплате для шахтеров.

"Нам надо эту блокаду вскрыть", – говорит на пленках якобы помощник Путина.

В то же время, Новаку Медведчук якобы советовал еще больше шантажировать Киев касательной полной остановки поставок угля из РФ, если те не захотят брать уголь с ОРДЛО.

После долгих переговоров украинские власти якобы удалось уговорить на выплату средств авансом именно наличными. Речь шла о 10 миллионах гривен. Перевозкой их к линии разграничения якобы занимались сотрудники СБУ. И даже после того, как деньги были доставлены, боевики задерживали поставки угля. Тогда же кум Путина просил Козака повлиять на марионеток по выполнению договоренностей.

Валентин Наливайченко, возглавлявший тогда СБУ, опроверг такую ​​информацию

Однако на пленках человек, которого называют Медведчуком, прямо рассказывает о пути, которым повезут деньги и прямо называет, что будет задействована СБУ.

Кроме того, есть записи разговоров с представителями так называемых "Л/ДНР" Александром Захарченко и Владимиром Кононовым.

Вместе с тем, Медведчук якобы этим занимался из-за того, что и сам получал прибыль от компании, которая выступила посредником в этой схеме.

В пресс-службе "Европейской солидарности" отрицают достоверность такой информации и назвали их "фейком зеленой власти". У Порошенко напомнили, что в 2014 году энергетическая отрасль Украины была в критическом состоянии из-за нехватки угля, а потому было решено покупать уголь в ОРДЛО. Однако там отмечают, что речь шла только о предприятиях, которые находились в украинском правовом поле.

Что предшествовало: Журналисты программы "Наші гроші" канала Bihus.info представили вторую часть так называемых "пленок Медведчука", в которых речь идет о возвращении контроля над частью нефтепродуктопровода "Самара" после национализации, который ранее неоднократно приписывали одному из лидеров "Оппозиционного платформы – За жизнь".

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