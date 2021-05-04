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Рябошапка назвав одну з причин його відставки – справа Хантера Байдена

Вівторок, 4 травня 2021, 17:48

Колишній генеральний прокурор Руслан Рябошапка припустив, що відмова втручатись у справу сина тодішнього кандидата у президента США Джо Байдена – Хантера, могла стати ще одною причиною його відставки. 

Джерело: Рябошапка у Facebook, BuzzFeed News

Пряма мова: "Транскрипт розмови Джуліані-Єрмака може свідчити про те, що відмова нашої команди в прокуратурі підігравати одному з кандидатів на виборах у США була однією із причин моєї відставки з посади Генерального прокурора".

Деталі: Підтверджувати цю версію може відкриття кримінальних проваджень за фактом оприлюднення розмови Порошенка і Джо Байдена у травні 2020 року уже новим генпрокурором Іриною Венедіктовою. 

Рябошапка також вважає, що правоохоронці мають дослідити причетність керівника Офісу президента Андрія Єрмака до відкриття цих проваджень.

Водночас, у опублікованій стенограмі розмови Руді Джуліані (адвоката Дональда Трампа) із Єрмаком, американець наголошував на важливості заяви президента Володимира Зеленського щодо розслідування справи Хантера Байдена. 

"Все, що нам треба від президента, – це сказати: "Я призначу чесного прокурора, він проведе розслідування та знайде можливі докази, і тоді з Байденом буде покінчено", – сказав Джуліані.

У свою чергу Єрмак обіцяв, що всі факти, які стосуються двосторонніх відносин України та США будуть ретельно досліджені. Керівник ОП також був впевнений, що Зеленський зробить заяву щодо прокурора та розслідування.

Що передувало: У вересні 2019 року Білий дім опублікував стенограму першої телефонної розмови між президентами Володимиром Зеленським і Дональдом Трампом. У ній Трамп просить Зеленського приділити увагу вже розпочатому розслідуванню щодо компанії Burisma, в раді директорів якої працював син Джо Байдена Гантер Байден. Зеленський пообіцяв, що генпрокурор "розгляне ситуацію щодо компанії".

Передісторія: 

  • Хантер Байден у 2014 році став одним із членів Наглядової ради компанії "Burisma", яка належить українському мільйонеру Миколі Злочевському та у часи генпрокурора Віктора Шокіна була об’єктом кількох кримінальних справ.
  • У 2018 році Джо Байден розповів, що погрожував українським лідерам не дати кредит, якщо вони не звільнять Шокіна.
  • Після цього Шокін заявив, що був змушений припинити розслідування стосовно компанії "Burisma" під тиском з боку США.
  • В НАБУ повідомляли, що розслідування щодо компанії "Burisma Limited" не стосується періоду, коли син Байдена Хантер був одним із членів Наглядової ради цієї компанії.

Українська правда
Теми: РябошапкаБайден


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