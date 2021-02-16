SpaceX вивела на орбіту ще 60 супутників Starlink, але втратила частину ракети-носія Falcon 9

Американська приватна космічна компанія Ілона Маска SpaceX вивела на орбіту Землі 19-ту партію інтернет-супутників системи Starlink.

Джерело: SpaceX, Everyday Astronaut

Деталі: SpaceX запустила 60 супутників Starlink з космічного стартового комплексу на мисі Канаверал у Флориді.

Ракета-носій першого ступеня Falcon 9, яка підтримує цю місію, раніше виконувала п'ять місій: 19-ю і 20-ю комерційні місії Dragon по поповненню запасів на МКС, місію Starlink, місію SAOCOM 1B і місію NROL-108.

Це 109-й запуск ракет покоління Falcon. Однак під час своєї шостої місії Falcon 9 не зміг сісти на плавучу платформу в Атлантиці.

Looking back, we can see that the birds on the deck move in the opposite direction of stage 1s impact. Perhaps there was a boom. pic.twitter.com/VIzioxJHaM — Falcon 9 Block 5 (@Falcon9Block5) February 16, 2021

Вертикальна посадка на автоматичну морську платформу Of Course I Still Love You в Атлантиці була запланована через 8 хвилин 24 секунди після старту ракети, але камери не зафіксували її посадки.

Це не вперше частина Falcon 9, яку використовують повторно, приземлилась не в обумовленому місці. Ймовірно, її виловлять з води та поремонтують для повторного використання.

До цього бустери серії Falcon 9 здійснив 24 підряд успішні приземлення.

Deployment of 60 Starlink satellites confirmed pic.twitter.com/apZ7oTOvNk — SpaceX (@SpaceX) February 16, 2021

За програмою Starlink, SpaceX планує запустити десятки тисяч супутників на орбіту, що дозволить забезпечити жителів Землі широкосмуговим доступом в інтернет в будь-якому куточку планети.

Загалом на орбіті вже 1145 супутників Starlink.

Довідка: Перший багаторазовий ступінь Falcon 9 компанія Маска мала використовувати по десять разів, потім їх оглядатимуть, змінюватимуть зношені деталі та використовуватимуть ще до 90 разів.

Компанія Ілона Маска – світовий лідер за кількістю супутників на орбіті Землі. Зараз їх понад 1000, а за декілька років їх кількість має досягти 42 тисяч.

Ракета Falcon 9, яка і використовується для доставки супутників системи Starlink на орбіту, за один виліт може доставити максимум 60 апаратів. Більшу кількість супутників зможе виводити космічний корабель компанії Маска — Starship.

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