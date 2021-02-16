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SpaceX вивела на орбіту ще 60 супутників Starlink, але втратила частину ракети-носія Falcon 9

Вівторок, 16 лютого 2021, 08:44
SpaceX вивела на орбіту ще 60 супутників Starlink, але втратила частину ракети-носія Falcon 9

Американська приватна космічна компанія Ілона Маска SpaceX вивела на орбіту Землі 19-ту партію інтернет-супутників системи Starlink.

Джерело: SpaceXEveryday Astronaut

Деталі: SpaceX запустила 60 супутників Starlink з космічного стартового комплексу на мисі Канаверал у Флориді.

Ракета-носій першого ступеня Falcon 9, яка підтримує цю місію, раніше виконувала п'ять місій: 19-ю і 20-ю комерційні місії Dragon по поповненню запасів на МКС, місію Starlink, місію SAOCOM 1B і місію NROL-108.

Це 109-й запуск ракет покоління Falcon. Однак під час своєї шостої місії Falcon 9 не зміг сісти на плавучу платформу в Атлантиці.

Вертикальна посадка на автоматичну морську платформу Of Course I Still Love You в Атлантиці була запланована через 8 хвилин 24 секунди після старту ракети, але камери не зафіксували її посадки.

Це не вперше частина Falcon 9, яку використовують повторно, приземлилась не в обумовленому місці. Ймовірно, її виловлять з води та поремонтують для повторного використання. 

До цього бустери серії Falcon 9 здійснив 24 підряд успішні приземлення. 

За програмою Starlink, SpaceX планує запустити десятки тисяч супутників на орбіту, що дозволить забезпечити жителів Землі широкосмуговим доступом в інтернет в будь-якому куточку планети.

Загалом на орбіті вже 1145 супутників Starlink.

Довідка: Перший багаторазовий ступінь Falcon 9 компанія Маска мала використовувати по десять разів, потім їх оглядатимуть, змінюватимуть зношені деталі та використовуватимуть ще до 90 разів.

Компанія Ілона Маска – світовий лідер за кількістю супутників на орбіті Землі. Зараз їх понад 1000, а за декілька років їх кількість має досягти 42 тисяч.

Ракета Falcon 9, яка і використовується для доставки супутників системи Starlink на орбіту, за один виліт може доставити максимум 60 апаратів. Більшу кількість супутників зможе виводити космічний корабель компанії Маска — Starship.

Читайте за посиланням: Wi-Fi на всю планету. Яким буде глобальний супутниковий інтернет від SpaceX і OneWeb

Нагадаємо:

  • Перші розробки Starlink почалися ще в 2015 році, а 22 лютого 2018 року компанія запустила в космос тестові прототипи. За словами експертів, якщо проект буде успішним, люди в усьому світі, зокрема, у віддалених поселеннях, отримають інтернет, який приблизно в 40 разів швидший, ніж той, що пропонують провайдери.
  • Американська приватна космічна компанія Ілона Маска SpaceX провела остаточні передстартові випробування 9-го прототипу міжпланетного багаторазового космічного корабля Starship і вже більше тижня чекає дозволу на запуск. Він може відбутися вже 1 лютого.
  • 25 листопада одна й та сама ракета SpaceX всьоме доставила вантаж на орбіту; 13 грудня ще одна багаторазова ракета-носій Falcon 9 всьоме полетіла (і повернулась) на орбіту Землі.
  • SpaceX випустила бета-версію додатку для користування супутниковим інтернетом Starlink.

Українська правда

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Теми: космосМаск
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