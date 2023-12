SpaceX вивела на орбіту ще 60 супутників Starlink, але втратила частину ракети-носія Falcon 9

Американська приватна космічна компанія Ілона Маска SpaceX вивела на орбіту Землі 19-ту партію інтернет-супутників системи Starlink.

Джерело: SpaceX, Everyday Astronaut

Деталі: SpaceX запустила 60 супутників Starlink з космічного стартового комплексу на мисі Канаверал у Флориді.

Ракета-носій першого ступеня Falcon 9, яка підтримує цю місію, раніше виконувала п'ять місій: 19-ю і 20-ю комерційні місії Dragon по поповненню запасів на МКС, місію Starlink, місію SAOCOM 1B і місію NROL-108.

Це 109-й запуск ракет покоління Falcon. Однак під час своєї шостої місії Falcon 9 не зміг сісти на плавучу платформу в Атлантиці.

