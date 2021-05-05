У "червоній зоні" залишилося 6 областей
5 травня Житомирська область перемістилася в жовту зону епідемічної небезпеки – у "червоній зоні" залишилися 6 регіонів України.
Джерело: дані Міністерства охорони здоров'я
Деталі: До "червоної зони" станом на 5 травня віднесено Запорізьку, Полтавську, Сумську, Харківську, Хмельницьку та Чернігівську області.
Рівень госпіталізацій хворих із коронавірусом не перевищено в жодному регіоні.
Однак у Черкаській області три дні поспіль перевищений коефіцієнт виявлення випадків інфікування, область ризикує перейти з "помаранчевої" в "червону" зону епіднебезпеки.
У "жовтій" зоні перебувають Київ та 10 областей: Вінницька, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Херсонська та Чернівецька області.
Решта областей віднесені до "помаранчевої" зони.
Передісторія:
- Із 1 травня Київ, Київська та Миколаївська області перейшли із "червоної зони" епідемічної небезпеки до "жовтої". Житомирська, Запорізька, Полтавська, Сумська, Харківська, Хмельницька і Чернігівська області залишалися в "червоній" зоні.
- Із 5 травня у Житомирській області послаблюють карантинні заходи, регіон перейде з червоної зони епідемічної небезпеки в жовту.
- У МОЗ припускали 4 травня, що Запорізька, Полтавська, Хмельницька та Чернігівська області також зможуть вийти з червоної зони карантину, якщо тенденція до покращення епідситуації у них збережеться.