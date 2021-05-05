У "червоній зоні" залишилося 6 областей

5 травня Житомирська область перемістилася в жовту зону епідемічної небезпеки – у "червоній зоні" залишилися 6 регіонів України.

Джерело: дані Міністерства охорони здоров'я

Деталі: До "червоної зони" станом на 5 травня віднесено Запорізьку, Полтавську, Сумську, Харківську, Хмельницьку та Чернігівську області.

Рівень госпіталізацій хворих із коронавірусом не перевищено в жодному регіоні.

Однак у Черкаській області три дні поспіль перевищений коефіцієнт виявлення випадків інфікування, область ризикує перейти з "помаранчевої" в "червону" зону епіднебезпеки.

У "жовтій" зоні перебувають Київ та 10 областей: Вінницька, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Херсонська та Чернівецька області.

Решта областей віднесені до "помаранчевої" зони.

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