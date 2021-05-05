Опоненти намагаються відтермінувати перемогу – “Слуга народу” про ситуацію із Вірастюком
У партії "Слуга народу" вважають, що політичні опоненти всіляко намагаються відтермінувати визначення Василя Вірастюка переможцем на виборах народного депутата на 87 окрузі.
Джерело: коментар пресслужби партії для УП
Дослівно: "Нинішня ситуація демонструє, що політичні опоненти намагаються максимально відтермінувати остаточне визнання Василя Вірастюка переможцем. Тим самим вони відбирають у жителів Прикарпаття право мати свого представника у парламенті та з його допомогою вирішувати нагальні проблеми".
Деталі: У партії кажуть, що юристи докладно вивчать рішення Верховного Суду, який скасував протокол ЦВК про визнання Вірастюка переможцем.
Там зазначили, що були третьою стороною у цьому судовому процесі, а тому не брали в ньому участь та не представляли власну позицію.
Власне ЦВК виконала рішення Суду, додали в "Слузі народу".
Що передувало: Ввечері 1 травня Велика палата Верховного суду визнала протиправним та скасувала протокол Центральної виборчої комісії, яким кандидата від "Слуги народу" Василя Вірастюка визнано переможцем в окрузі 87 на Івано-Франківщині.
5 травня Центральна виборча комісія не підтримала реєстрацію народним депутатом кандидата від партії "Слуга народу" Василя Вірастюка.
Передісторія:
- 28 березня в окрузі 87 в Івано-Франківській області відбулися довибори у Верховну Раду.
- 4 квітня на окрузі №87 завершився підрахунок голосів за кандидатів у народні депутати, силач і висуванець "Слуги народу" Василь Вірастюк обійшов Олександра Шевченка на 749 голосів: Вірастюк отримав 31,25%, а Шевченко – 29,69% голосів виборців.
- Тоді ж поліція розпочала 17 кримінальних проваджень. 12 із них – пов’язані із порушенням виборчого законодавства, ще 5 – стосуються виборчого процесу.
- 22 квітня ЦВК офіційно визнала Вірастюка переможцем.