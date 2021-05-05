У партії "Слуга народу" вважають, що політичні опоненти всіляко намагаються відтермінувати визначення Василя Вірастюка переможцем на виборах народного депутата на 87 окрузі.

Джерело: коментар пресслужби партії для УП

Дослівно: "Нинішня ситуація демонструє, що політичні опоненти намагаються максимально відтермінувати остаточне визнання Василя Вірастюка переможцем. Тим самим вони відбирають у жителів Прикарпаття право мати свого представника у парламенті та з його допомогою вирішувати нагальні проблеми".

Деталі: У партії кажуть, що юристи докладно вивчать рішення Верховного Суду, який скасував протокол ЦВК про визнання Вірастюка переможцем.

Там зазначили, що були третьою стороною у цьому судовому процесі, а тому не брали в ньому участь та не представляли власну позицію.

Власне ЦВК виконала рішення Суду, додали в "Слузі народу".

Що передувало: Ввечері 1 травня Велика палата Верховного суду визнала протиправним та скасувала протокол Центральної виборчої комісії, яким кандидата від "Слуги народу" Василя Вірастюка визнано переможцем в окрузі 87 на Івано-Франківщині.

5 травня Центральна виборча комісія не підтримала реєстрацію народним депутатом кандидата від партії "Слуга народу" Василя Вірастюка.

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