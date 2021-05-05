Лукашенко показав Додону "улюблений палац" і розповів про страусів

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко під час неформальної зустрічі в одній з його заміських резиденцій з екс-президентом Молдови Ігорем Додоном показав свій "улюблений палац", "золоте дно" і розповів про ферму зі страусами.

Джерело: сайт Лукашенка і наближений до Лукашенка Telegram-канал "Пул Першого"

Пряма мова Лукашенка: "Ти ж читав, напевно, про моє "золоте дно" і палаци... Тобі, думаю, покажу "золоте дно".

Ми з Колею жили ось в цьому будиночку, коли ремонтували ось де військові... Там у мене ферма ціла. Ну в сенсі – коні, кролики, страуси там – ця частина. І сільськогосподарська техніка. У мене через дорогу тут 37 гектарів землі... не моїх, а цього місцевого кооперативу.

А це мій улюблений палац".

Деталі: Також Лукашенко показав Додону три старих дуба, "які весь час рятує".

Під час обговорення політичної ситуації він заявив, що не міг не втримати владу, оскільки "розумів, що і в Молдові стане в нагоді цей досвід".

Лукашенко також заявив, що стосовно санкцій, якими погрожують західні країни, "врешті-решт, треба їм відповідати".

За його словами, якщо вони "хочуть через Середземне море товари возити туди на Схід – в Росію, Китай, – нехай возять".

Лукашенко також повторив заяву, що його "хочуть вбити", і висловив упевненість, що якщо таке станеться, то народ обере "ще жорсткішу людину" і "про Білорусь вони забудуть назавжди".

Він додав, що "негідникам" відповість "дуже-дуже жорстко".

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