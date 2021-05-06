ДБР завершило розслідування катастрофи Ан-26
Державного бюро розслідувань завершило досудове розслідування у справі падіння військового літака АН-26Ш в Чугуєві 25 вересня 2020 року, а за цей час провело понад 150 експертиз.
Джерело: пресслужба ДБР
Дослівно: "Вперше в історії України в стислі терміни слідчі ДБР забезпечили швидке, повне та неупереджене розслідування обставин авіакатастрофи, під час якого, з поміж іншого, проведено понад 150 різних експертиз.
Досудовим розслідуванням встановлено осіб, які вчинили кримінальні правопорушення, що перебувають у причинно-наслідковому зв’язку з авіакатастрофою".
Деталі: Зазначається, що до кримінальної відповідальності притягнуто 6 осіб, а саме:
- командувача Повітряних сил ЗСУ;
- начальника Харківського національного університету Повітряних сил імені Івана Кожедуба;
- командира військової частини А4104;
- заступника командира військової частини А4104;
- заступника командира військової частини з льотної підготовки;
- керівника управління польотами на аеродромі "Чугуїв".
Крім того, трьом особам, яким повідомили про підозру минулого тижня, суд обрав запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту.
Передісторія:
- Навчальні польоти на літаках Ан-26 призупинили після авіакатастрофи 25 вересня 2020 року. Тоді Ан-26, який здійснював плановий навчальний політ з 27 особами на борту, розбився під час заходу на посадку поблизу Чугуєва. 25 людей загинули на місці, двох курсантів госпіталізували. 26 вересня один із госпіталізованих помер у лікарні.
- За фактом авіакатастрофи відкрили кримінальне провадження за ст.416 (порушення правил польотів і підготовки до них, що спричинило катастрофу й тяжкі наслідки) ККУ.
- За інформацією СБУ, командир екіпажу літака Ан-26 перед катастрофою доповів про відмову лівого двигуна і запросив захід на посадку.
- Міністр оборони Андрій Таран заявив, що літак Ан-26, скоріш за все, зачепився крилом за землю.
- Слідчі ДБР розглядають чотири версії катастрофи військового літака Ан-26на Харківщині.