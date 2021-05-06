ДБР завершило розслідування катастрофи Ан-26

Державного бюро розслідувань завершило досудове розслідування у справі падіння військового літака АН-26Ш в Чугуєві 25 вересня 2020 року, а за цей час провело понад 150 експертиз.

Джерело: пресслужба ДБР

Дослівно: "Вперше в історії України в стислі терміни слідчі ДБР забезпечили швидке, повне та неупереджене розслідування обставин авіакатастрофи, під час якого, з поміж іншого, проведено понад 150 різних експертиз.

Досудовим розслідуванням встановлено осіб, які вчинили кримінальні правопорушення, що перебувають у причинно-наслідковому зв’язку з авіакатастрофою".

Деталі: Зазначається, що до кримінальної відповідальності притягнуто 6 осіб, а саме:

командувача Повітряних сил ЗСУ;

начальника Харківського національного університету Повітряних сил імені Івана Кожедуба;

командира військової частини А4104;

заступника командира військової частини А4104;

заступника командира військової частини з льотної підготовки;

керівника управління польотами на аеродромі "Чугуїв".

Крім того, трьом особам, яким повідомили про підозру минулого тижня, суд обрав запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту.

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