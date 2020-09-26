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На місці катастрофи АН-26 знайшли тіла всіх загиблих

Субота, 26 вересня 2020, 12:50

Державна служба України з надзвичайних ситуацій оприлюднила остаточну інформацію щодо падіння літака АН-26 у Харківській області.

Джерело: повідомлення ДСНС станом на 12:15 суботи

Деталі: 25 вересня до ДСНС надійшла інформація, що поблизу міста Чугуїв на відстані близько 2 км до військового аеропорту сталося падіння літака АН-26 ЗС України, з подальшим загоранням. О 21:53 пожежу літака ліквідовано.

За інформацією диспетчера аеродрому, на борту перебувало 27 осіб (їх мало бути 28, проте одного курсанта не допустили до виконання польоту).

Дослівно: "Станом на 12:15 (26 вересня - УП) на місці авіакатастрофи знайдено тіла 25 загиблих осіб. Одна особа померла у лікарні та одна особа травмована (перебуває у лікарні). Від ДСНС залучено 62 рятувальника та 10 одиниць техніки".

 
 

Передісторія

  • Ввечері 25 вересня у Харківській області на 530 кілометрі траси Київ-Харків поруч із дорогою впав військовий літак АН-26 та одразу загорівся.
  • На борту були члени екіпажу, курсанти і офіцери Харківського університету Повітряних Сил ЗСУ ім. Кожедуба - всього 27 людей. 
  • За інформацією СБУ, командир екіпажу літака АН-26 перед катастрофою доповів про відмову лівого двигуна і запросив захід на посадку.
  • Міністр оборони Андрій Таран заявив, що літак АН-26, скоріш за все, зачепився крилом за землю.
  • Слідчі ДБР розглядають чотири версії катастрофи військового літака АН-26 на Харківщині.

Українська правда
Теми: Катастрофа АН26ДСНС


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