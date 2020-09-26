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Курсанти не керували АН-26, пілот доповідав про відмову двигуна – СБУ

Субота, 26 вересня 2020, 10:03
Курсанти не керували АН-26, пілот доповідав про відмову двигуна – СБУ
фото Офісу президента

За інформацією СБУ, командир екіпажу літака АН-26, що розбився на Харківщині, перед катастрофою доповів про відмову лівого двигуна і запросив захід на посадку.

Джерело: СБУ

Дослівно: "За наявною інформацією, навчальні польоти літака АН-26 розпочались о 18.50 та мали тривати до 22.50. Навчальними планами було передбачено підготовку курсантів як льотної, так і штурманської спеціальностей відповідно до курсу бойової підготовки. 

За попередньою інформацією, безпосередньо управління літаком курсанти не здійснювали – всі польоти виконував командир екіпажу. Після виконання частини маршруту о 20.38 він доповів керівнику польотів про відмову лівого двигуна, о 20.40 – запросив захід на посадку, о 20.43 – пройшов дальній привод, о 20.45 – сталася авіакатастрофа".

Деталі: У СБУ також заявили, що трагедія забрала життя 25 людей. Про таку ж кількість загиблих повідомляв раніше Офіс генпрокурора. Однак, за інформацією ДСНС, на місці катастрофи знайдено тіла 23 людей, пошуки ще двох осіб тривають.

Передісторія

  • Ввечері 25 вересня у Харківській області на 530 кілометрі траси Київ-Харків поруч із дорогою впав військовий літак АН-26 та одразу загорівся.
  • На борту були члени екіпажу, курсанти і офіцери Харківського університету Повітряних Сил ЗСУ ім. Кожедуба - всього 27 людей. 
  • За попередньою інформацією Офісу генпрокурора, внаслідок катастрофи 25 людей загинуло, двоє постраждало. Однак ДСНС повідомляє про 23 загиблих, 2 постраждалих і пошуки ще 2 осіб.
  • За даними РНБО, падіння військового літака у Харківській області сталося під час виконання навчально-тренувального польоту.

Українська правда

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Теми: Катастрофа АН26СБУ
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