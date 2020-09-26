Курсанти не керували АН-26, пілот доповідав про відмову двигуна – СБУ

За інформацією СБУ, командир екіпажу літака АН-26, що розбився на Харківщині, перед катастрофою доповів про відмову лівого двигуна і запросив захід на посадку.

Джерело: СБУ

Дослівно: "За наявною інформацією, навчальні польоти літака АН-26 розпочались о 18.50 та мали тривати до 22.50. Навчальними планами було передбачено підготовку курсантів як льотної, так і штурманської спеціальностей відповідно до курсу бойової підготовки.

За попередньою інформацією, безпосередньо управління літаком курсанти не здійснювали – всі польоти виконував командир екіпажу. Після виконання частини маршруту о 20.38 він доповів керівнику польотів про відмову лівого двигуна, о 20.40 – запросив захід на посадку, о 20.43 – пройшов дальній привод, о 20.45 – сталася авіакатастрофа".

Деталі: У СБУ також заявили, що трагедія забрала життя 25 людей. Про таку ж кількість загиблих повідомляв раніше Офіс генпрокурора. Однак, за інформацією ДСНС, на місці катастрофи знайдено тіла 23 людей, пошуки ще двох осіб тривають.

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